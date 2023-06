Horóscopo semanal: previsão dos signos de 26 de junho a 02 de julho de 2023

Nesta semana, a vitalidade, o brilho pessoal e a habilidade para se comunicar e transitar por diferentes lugares estarão em alta. Será o momento ideal para deixar sua luz brilhar, se expor mais, falar sobre aquilo de que gosta, dar andamento aos seus projetos e realizar boas negociações.

Ainda nesta fase, o autoconhecimento será favorecido. Você terá mais facilidade para tomar consciência de si e do que precisa mudar em sua vida. Contudo, apesar das boas energias, o setor financeiro enfrentará situações intensas, com a possibilidade de gastos inesperados. Logo, atente-se a isso.

Após um período de finalizações em diversos setores de sua vida, no qual tudo pareceu mais confuso, você conseguirá ter mais clareza sobre acontecimentos repetitivos que geram desconfortos. Com isso, encontrará formas de se desvencilhar de comportamentos que te levam a eles.

O momento também será favorável para olhar para o seu interior e se conhecer melhor, analisando e organizando as confusões internas. Ainda nesta fase, devido a situações inesperadas, poderá chegar ao fim um relacionamento que está te desgastando e afetando a sua autoestima.

Ao longo desta semana, você terá a chance de se conectar com seus propósitos e desejos para o futuro. Portanto, cuide dessas questões, analise os próximos passos, use a criatividade e aposte em inovações. Ainda nesta fase, os dias serão favoráveis para estar na companhia dos amigos e de pessoas que compartilham uma visão de vida em sintonia com a sua. No setor afetivo, o período será de encerramentos, seja de uma relação em si ou de um ciclo ruim dentro dela. Mesmo que seja algo desafiador, essa situação será necessária para o seu crescimento.

Nesta semana, você se envolverá mais com os seus desejos, especialmente aqueles voltados para o setor profissional. Haverá também a possibilidade de falar sobre os seus ideais com diferentes pessoas. Para professores, palestrantes, escritores e vendedores, o período será ainda mais favorável.

Já no campo afetivo, um novo ciclo se iniciará. Você deverá sair um pouco de cena e olhar para o seu interior. Somente assim poderá visualizar com clareza as lições aprendidas em seus antigos relacionamentos. Apesar disso, você também se sentirá confuso(a) em relação às suas emoções. Desse modo, evite agir de forma precipitada.

Previsão da semana para o signo de Escorpião (Imagem: ShannonChocolate | Shutterstock)

Semana favorável para viajar, expandir seus horizontes internos e externos e conhecer novas culturas, lugares e pessoas. Assim sendo, aproveite com sabedoria esta fase de crescimento e autoconhecimento. Dedique-se aos seus sonhos, pois somente assim conseguirá ter mais clareza sobre aonde está indo, evitando desperdiçar energia.

No campo afetivo, você criará uma rede de afeto ao seu redor e tentará ficar perto de pessoas que compartilham uma visão de vida em sintonia com a sua. Entretanto, ao mesmo tempo, alguns rompimentos necessários poderão ocorrer.

Sagitário

Você enfrentará um período de maior contato com as suas sombras. Por outro lado, terá mais habilidade para compreender suas dores e traumas, bem como trazer um novo significado para as situações vividas. Para encarar essa situação da melhor forma possível, busque observar seus pensamentos, não se deixe levar pelos desconfortos e tente investigar as ações inconscientes. No setor profissional, você terá muita energia para conquistar o que deseja. Porém, procure ter cuidado com as ações impulsivas, pois elas poderão te levar a perdas e rompimentos na carreira.

Capricórnio

Um novo ciclo se iniciará na vida afetiva. Você terá mais disposição para encontrar alguém ou para iluminar a relação. Além disso, a comunicação entre você e a pessoa amada será favorecida. Portanto, aproveite para conversar mais, compreender melhor o outro, alinhar as expectativas de ambos e realizar atividades fora da rotina.

Ainda nesta fase, haverá a possibilidade de que o casal encontre maneiras de crescer junto. No entanto, apesar das boas energias, tenha cuidado com ações impulsivas e rebeldes. Isso porque elas poderão levar a conflitos e rompimentos.

Aquário

Semana movimentada na rotina. Aproveite para resolver algumas pendências com mais leveza, cuidar da saúde e deixar o cotidiano mais alegre e divertido. No setor profissional, você poderá receber uma promoção. Além disso, terá mais habilidade para falar sobre os seus ideais e escutar o outro, aprimorando assim as relações.

No campo afetivo, uma fase desafiadora se iniciará. Você entrará em contato com dores e feridas do passado, gerando desconfortos. Apesar disso, essa situação será ideal para se desapegar de padrões nocivos e ressignificar os traumas vividos.

Peixes