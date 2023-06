6 penteados práticos para usar no dia a dia

Esse talvez seja o penteado mais simples e prático da lista. Versátil e fácil de fazer, ele pode ser utilizado para o dia a dia ou, até mesmo, para ocasiões mais formais.

Dica: aplique um pouco de fixador para manter todos os fios no lugar o dia todo.

Half bun (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)

4. Half bun

O coque bagunçado que só pega metade do cabelo virou sensação entre as celebridades. O penteado nada mais é do que um semicoque, feito apenas com a parte de cima dos cabelos. Nesses dias mais fresquinhos, o half bun acaba sendo o look perfeito para quem quer criar um penteado diferente, moderno e divertido.