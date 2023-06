Ter os glúteos definidos está entre os sonhos de muitas mulheres e homens. No entanto, essa tarefa exige esforço e um ritmo intenso de atividades físicas, que por vezes ainda não satisfazem o desejo de algumas pessoas no quesito tamanho e formato. Porém, a boa notícia é que é possível reverter essa situação por meio de procedimentos estéticos como o ‘preenchimento de glúteos’, que se tornou o queridinho das famosas por dispensar a necessidade de cirurgia.

O que é o preenchimento de glúteos?

A técnica consiste na aplicação de material de preenchimento na região do bumbum para aumentar o volume e dar formato e, apesar de não oferecer resultados permanentes, pode durar de um a dois anos dependendo do material utilizado no tratamento. Além disso, é uma das técnicas mais procuradas por não ser invasiva.

“A harmonização de glúteos é um procedimento minimamente invasivo e oferece excelentes resultados, por isso, o paciente é liberado no mesmo dia para realizar grande parte de suas atividades cotidianas”, explica a Dra. Bia Neves, especialista em harmonização corporal.

A seguir, confira 5 curiosidades sobre o preenchimento de glúteos!

1. Quantidade injetada depende do paciente

Segundo a Dra. Bia Neves, é preciso ter bom senso na hora de escolher a quantidade do preenchimento, pois cada paciente exige uma proporção corporal a ser seguida. “A quantidade de material preenchedor a ser injetada vai depender de cada paciente. É preciso avaliar as necessidades e expectativas para chegar a uma decisão.”

2. Anestesia local é fundamental

A profissional expõe que antes do procedimento é aplicada uma anestesia local para que o paciente não sinta dores ou desconfortos. Logo depois, o preenchedor é inserido por meio de uma cânula. Por último, a massagem local com objetivo de espalhar o produto de forma harmônica e “moldando” o bumbum.