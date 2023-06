6 dicas para manter os cabelos saudáveis no inverno

Os cuidados com os cabelos devem ser redobrados durante o inverno, a fim de manter os fios saudáveis. Isso porque, com as baixas temperaturas da estação, os fios tendem a ficar secos, opacos e com frizz. No entanto, esses problemas podem ser resolvidos com alguns hábitos específicos. Por isso, o hair stylist e empresário Rodrigo Cintra, coapresentador do programa Esquadrão da Moda e idealizador do The Art Salon, lista algumas dicas. Veja!

1. Evite as altas temperaturas e o vento

Quando a temperatura cai, costumamos usar o secador com mais frequência e tomamos banho na água mais quente. No entanto, esses hábitos podem prejudicar a saúde capilar e, por isso, devem ser evitados durante esse período.

“Além de desbotar a cor, ambos ressecam os cabelos, deixam as cutículas abertas e os fios com toque bem áspero. Sem contar que estimulam as glândulas sebáceas, fazendo com a produção da oleosidade natural seja excessiva e deixe o couro cabeludo propenso a descamação. O vento também é um fator de dano, levando ao ressecamento”, garante o especialista.

2. Estabeleça um horário para tomar banho

Tomar banho primeiro e depois lavar o cabelo na água morna, essa pode ser a solução perfeita para evitar lavá-los com água quente. No entanto, se não conseguir, diminua o tempo no banho. “Veja qual é o melhor horário para você lavar os fios. Se for antes de dormir, vai ter que secar, uma vez que os fios molhados podem causar fungos no couro cabeludo”, revela Rodrigo Cintra.

3. Utilize condicionador e máscaras

Para manter os fios saudáveis nos dias frios, utilizar condicionador e máscaras de hidratação é essencial, pois esses produtos nutrem os cabelos, evitando o ressecamento causado pelas baixas temperaturas, conforme explica Rodrigo Cintra. “Acho fundamental manter os dois [nos dias frios], pois o condicionador trata das camadas da cutícula e a máscara, da parte interna do fio. É uma forma de você manter a integridade das madeixas”, indica o cabeleireiro e empresário.