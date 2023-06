Veja quais são as tendências de penteados para as festas juninas

Junho é um dos períodos mais aguardados do ano. Com comidas típicas, músicas e muita cor, a festa junina dita as tendências de sucesso para o período, principalmente com relação à beleza. Nesta época, é comum as mulheres investirem em roupas xadrez e usarem acessórios e penteados para entrar no clima da festividade, e o que não falta são opções de caracterização.

Por isso, a hair stylist Lela Athanasio, do salão Fil Hair & Experience, contou quais são os itens e penteados que estão em alta para as festas de São João. Veja!

Penteados de festa junina

Para a hair stylist, entre os principais penteados que se destacam nessa época estão as tranças e maria-chiquinha, que praticamente já fazem parte da caracterização da festividade. “A maria-chiquinha é de longe o mais pedido. As tranças nunca saem de moda e, nesta época, elas se mostram muito mais, em sua maioria, com os cabelos divididos em dois”, conta Lela Athanasio.

