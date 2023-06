Veja como aproveitar as fases da Lua para harmonizar seu relacionamento

A Lua é um astro extremamente poderoso e contém muita energia feminina. Entendendo o poder de cada fase e sabendo quando elas irão ocorrer, você poderá utilizá-las a seu favor e conquistar mais rapidamente o que deseja.

“Um dos movimentos e formas que é muito observado é o da Lua. O satélite natural da Terra, que possui quatro fases muito particulares: nova, crescente, cheia e minguante. Essas fases mudam a maré, cada qual com sua beleza e seu resultado. Inclusive, essas fases da Lua também influenciam no amor“, explica Yara Vieira, astróloga do Astrocentro.

Logo, entender cada uma dessas fases te proporciona sabedoria para lidar com diversas situações da vida, inclusive, relacionadas ao amor. Por isso, Yara Vieira explica como aproveitar melhor cada uma delas nos relacionamentos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lua Nova: reveja o passado e tome decisões

É um momento de descoberta e abertura. A Lua Nova faz com que as pessoas baixem a guarda no campo sentimental e afetivo. Isso significa que no relacionamento é um ótimo momento para parceria e cumplicidade.

Os dois lados saem da defensiva e pensam mais no coletivo. É quando o outro está com o ouvido mais compreensivo e o coração mais aberto. Essa brecha é sinal de passos importantes, como conversar e resolver aquilo que está guardadinho no coração. Use isso para se libertar. É um momento bom para o casal.

Lua Crescente: invista em gestos amorosos

Essa fase é o ápice do carinho e do romantismo. Sabe aqueles dias em que você está um grude com a pessoa sem entender o porquê? Pois é, pode atribuir isso à Lua Crescente.

Os sentimentos se tornam mais firmes, o casal sente mais necessidade e vontade um do outro. É uma oportunidade de fazer gestos para o outro, elogios, presentes e muito carinho.

É uma fase que reflete muito o que está acontecendo na alma. Por isso, é importante ter atenção. Para os casais que não estão com o sentimento em alta, será um momento decisivo.