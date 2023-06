Veja como o transplante de barba ajuda a corrigir falhas nos pelos

O cantor Wesley Safadão e o influencer e ex-BBB Eliezer revelaram que fizeram transplante de barba. Afinal, pode ser doloroso quando se tenta deixar a barba crescer e simplesmente isso não acontece. Quem também passou por isso foi o nutricionista Clebson Sousa (29), que herdou a genética do pai e quase não tinha barba.

Em 2021, após um processo de depressão, que afetou sua autoestima, o nutricionista fez algumas mudanças e resolveu se submeter ao procedimento. “Essa experiência me proporcionou um misto de benefícios, possibilitando que eu externasse a imagem que sempre quis ver refletida no espelho”, diz.

Motivos que fazem a barba não crescer

Diversos fatores podem causar a falta de pelos no rosto, mas, entre os principais, estão os relacionados à genética. “Em alguns casos, a falta de pelos no rosto pode ser uma característica natural da pessoa em que os folículos da região são menos ativos ou ausentes”, garante o tricologista Julio Pierezan. Além desse, os seguintes problemas também podem influenciar as falhas na barba:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desequilíbrio hormonal;

Cicatrizes;

Traumas;

Queimaduras e/ou outras condições médicas.

O que é o transplante de barba?

Conforme explica Julio Pierezan, a técnica consiste, basicamente, na restauração dos pelos em áreas onde o crescimento é ausente ou delgado. “É um procedimento em que folículos capilares são extraídos da área doadora, geralmente da região posterior do couro cabeludo, e transplantados para a barba, no local em que o pelo não cresce. É a única forma de aumentar a densidade e o volume da barba”, explica o especialista. O transplante é realizado com anestesia, pode ser sem ou com sedação, e o tempo varia de acordo com a quantidade de folículos a serem transplantados.