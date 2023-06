Substâncias químicas sintéticas em cosméticos podem prejudicar a saúde

Você sabia que os produtos que você usa na rotina de cuidados podem estar te intoxicando? Sim, o seu shampoo, creme para o corpo, perfume, protetor solar e outros produtos podem afetar a sua saúde. Isso porque muitos deles contêm componentes químicos chamados PFAs na composição.

Segundo uma pesquisa do CDC – Center for Disease Control and Prevention, 90% dos americanos possuem uma quantidade considerável de PFAs no corpo. Além disso, um estudo realizado pela ATSDR – Agency for Toxic Substances and Disease Registry apontou que a presença dessas substâncias no organismo pode estar associada ao desenvolvimento de doenças como a tireoide, a hipertensão, a obesidade e o câncer.

O que são os PFAs?

Os PFAs (ativos per e polifluoroalquil) fazem parte de uma classe de químicos sintéticos utilizados na produção e formulação, entre outros, de dermocosméticos e embalagens. Alguns, ainda, não se decompõem, contaminando água e alimentos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Utilização de ativos sintéticos no mercado

Segundo a empresária e cosmetóloga Roseli Siqueira, o uso de substâncias tóxicas, mesmo sabendo dos seus riscos, é o que faz baratear os custos da cadeia de produção. “Sabemos que os recursos da terra são finitos e levam um tempo para serem produzidos e coletados; esse tempo faz aumentar o custo das fórmulas e isso não é interessante para empresas que produzem em massa, por isso os ativos sintéticos são tão utilizados, pois são mais baratos, rápidos e fáceis de se produzir”, explica a especialista.