Veja como harmonizar as cores da bandeira LGBTQIA+ nas roupas

Junho, mês do Orgulho LGBTQIA+, é uma oportunidade de celebrar a diversidade e a liberdade de expressão. E uma maneira de fazer isso é por meio das cores. A consultora de imagem e especialista em personal branding Priscilla Zanelatto compartilha como as cores vibrantes da bandeira do arco-íris podem ser usadas para expressar estilo pessoal, identidade e marcar presença no ambiente profissional.

“A bandeira LGBTQIA+ é um código imagético que representa o poder de um movimento; quando usada fazendo parte da indumentária, representa a coragem e a força de ser quem se é”, afirma. Assim, utilizar essas cores é uma forma poderosa de autoafirmação e empoderamento.

Como usar cada cor?

Para aqueles que sentem receio de incorporar cores mais vibrantes em seu estilo, Priscilla oferece conselhos valiosos: “o ideal é aprender a harmonizar as cores dentro do look e também entender qual sensação que cada cor causa para que [elas] sejam usadas de forma estratégica e causem resultados bons”, diz.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Harmonizando as cores da bandeira

Explorando o simbolismo das cores da bandeira LGBTQIA+, Priscilla detalha como cada cor pode realçar diferentes aspectos da imagem pessoal e profissional.

Laranja: representa a cura e é harmoniosa com amarelo e vermelho, mas também faz um contraste atraente com o azul.

representa a cura e é harmoniosa com amarelo e vermelho, mas também faz um contraste atraente com o azul. Amarelo: representa a luz do sol, é pura energia e harmoniza bem com verde e laranja.

representa a luz do sol, é pura energia e harmoniza bem com verde e laranja. Verde: ligado à natureza, harmoniza com azul e amarelo e contrasta perfeitamente com o vermelho.

ligado à natureza, harmoniza com azul e amarelo e contrasta perfeitamente com o vermelho. Azul: representando a harmonia, tem como cores análogas o roxo e o verde e contrasta muito bem com o laranja.

representando a harmonia, tem como cores análogas o roxo e o verde e contrasta muito bem com o laranja. Roxo: representando o espírito, tem um forte vínculo com a espiritualidade e combina bem com azul e marsala, bem como com sua cor complementar, o amarelo.