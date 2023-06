5 tendências de moda para o inverno

O inverno é a estação perfeita para tirar aquele casaco sofisticado do armário, investir em botas e criar produções modernas, chiques e cheias de charme. “Sabemos que as tendências sempre vem e vão, mas o inverno de 2023 promete uma estética muito fashionista, com a volta de vários calçados clássicos, como os tênis retrô e o sapato estilo de boneca, além de modelos super glamurosos, com muito brilho, paetê e metalizado”, conta Karen Furtado, stylist parceira da Picadilly.

A seguir, a profissional fala as cinco principais tendências de moda do inverno e dá dicas de como usar cada uma. Confira!

1. Todo o estilo country das botas

As botas Western, que fazem parte do estilo cowboy, ganharam espaço nos últimos meses por conta dos festivais de música e prometem bombar no inverno, conquistando o coração até das mulheres que não são adeptas a esse estilo musical.

“Os modelos que estarão em alta são aqueles com costuras contrastantes, cores neutras e opções metalizadas. Elas são super versáteis e coringas, perfeitas para elaborar uma produção moderna com camisa oversize ou com saias longas e t-shirts”, indica Karen.

2. A modernidade dos metalizados

O mood do frio continuará com uma pegada superforte na sofisticação e no glamour. “Iremos encontrar todos os modelos de calçados em versões metalizadas, desde os mais básicos, como sandálias e scarpin, até botas e mocassins. Por isso, é super fácil encontrar uma opção que vá bem com um estilo em específico e apostar nessa tendência para dar um up nos looks neutros, que geralmente são mais usados durante as estações mais frias do ano”, explica a stylist.

3. O glamour dos calçados com brilho

Outra tendência que reforça o quanto o glamour estará em alta nas estações mais frias do ano é a Night Luxe, que traz calçados com brilhos e lantejoulas. “O brilho veio para ficar! E ele pode ser usado em diferentes looks e nas mais diversas ocasiões, principalmente se combinado com peças mais básicas e modernas, que trazem um visual harmônico ao completar com um calçado brilhoso”, conta Karen.

A profissional indica modelos com botas, tênis, sapatilhas e scarpin revestidos de brilhos ou lantejoulas, que são opções super versáteis e atemporais para ter no guarda-roupa do inverno.