Cabelos coloridos: 4 tendências que não saem da moda

Não existem regras quando se trata de cores para cabelo, o que vale são as preferências, mas existem tons que fazem mais sucesso. “Azul-claro, pink, violeta-claro, violeta-escuro, vermelho cor do sol, vermelho vibrante, rosa-claro e caramelo tom fechado”, diz Eliane Pavini, hair stylist e proprietária do Shampoo Intercoiffure Eliane Pavini, de Ribeirão Preto.

Por onde começar?

É comum a pessoa ir ao salão esperando uma cor e sair de lá com outra diferente; ou tentar fazer em casa e não alcançar o resultado esperado. Para conseguir o tom desejado, o primeiro passo é descolorir o cabelo. “Deixando-os sem nenhum pigmento, para então conseguir chegar à cor desejada, seja ela azul, rosa ou qualquer outra”, analisa Eliane Pavini. O processo de descolorir deve ser feito em um salão, para evitar a quebra dos fios.

Coloração permanente e semipermanente

Segundo a hair stylist Eliane Pavini, existem dois tipos de coloração: permanente e semipermanente. “A tintura color é uma coloração de cabelo permanente que protege e condiciona os fios durante o processo de coloração. É uma coloração com amônia que previne a porosidade, deixando o cabelo com cor e brilho mais duradouros. Já a coloração semipermanente é sem amônia, que dura de 12 a 15 lavadas”, explica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Estilos de coloração

A seguir, confira alguns dos estilos de coloração que estão sempre em alta.

Cabelo estilo tie dye (Imagem: Neyman Ksenia | Shutterstock) 1. Tie dye É uma técnica que deixa a cor do cabelo mesclada. Feita com o clareamento nos fios e depois colorindo cada mecha com pincel bem pequeno, pedacinho por pedacinho. Cabelo moody blue hue (Imagem: Yuriy Zhuravov | Shutterstock) 2. Moody Blue Hue Esse estilo tem tons cinza bem carregados, com efeito grisalho. Pearl hair (Imagem: IvaFoto | Shutterstock) 3. Pearl hair É um cabelo mesclado com tons coloridos, sem mechas definidas. Cabelo arco-íris (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) 4. Rainbow hair ou arco-íris São os cabelos com muitas cores. A técnica utilizada é a de descoloração da nuca até quatro dedos acima. Prolongando a cor dos fios O cabelo colorido tende a desbotar bastante. Algumas pessoas até gostam desse efeito. Mas, se não é o seu caso, existem algumas formas de prolongar a cor. “Sempre é bom fazer umectação ou usar um pré-xampu. Indico ainda o Olaplex Hair Perfector passo 3, um produto que garante o fortalecimento e a flexibilidade dos fios, recuperando principalmente as madeixas danificadas e ressecadas”, recomenda a hair stylist Ana Simões. Para evitar o desbotamento, é importante escolher bons produtos na hora de colorir. “Também indicamos manutenção com máscaras coloridas”, aconselha a hair stylist Érica Ortiz. O xampu de limpeza profunda não deve ser usado em hipótese alguma por quem deseja manter a cor. Quero pintar, mas tenho medo Se você acha lindo o colorido, mas tem medo de estragar o cabelo ou de não gostar do resultado, existem opções para testar como fica. Nesse caso, você pode comprar algumas mechas artificiais, usar sombra colorida de maquiagem, que sai na lavagem, ou optar por cores que saem mais rápido. “O ideal é investir nas cores mais claras ou nas frias. Cores muito intensas são difíceis de retirar dos cabelos”, explica Érica Ortiz. São consideradas cores frias: azul, verde e lilás. “Duram menos, pois precisam de ausência de fundo amarelo para ficarem bonitas”, completa. Se você não tem medo de pintar, aproveite, tem muitas opções de cores fantasias esperando por você. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente