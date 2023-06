Horóscopo semanal: previsão dos signos de 12 a 18 de junho de 2023

Você estará mais sensível emocionalmente nesta semana. Com isso, poderá ter reações exageradas e intensas. Diante disso, procure formas de cuidar melhor do seu emocional. Que tal se acolher e ficar mais perto de pessoas que lhe passam segurança? Aproveite para realizar atividades de que gosta na companhia dos amigos.

Boa oportunidade para lidar com alguns incômodos antigos, sem fugir ou se descontrolar. No ambiente familiar, os desentendimentos poderão te conectar a dores e feridas do passado. Apesar das dificuldades, o momento será ideal para ressignificar esses traumas.

Você viverá um período de busca por movimentos. Ao mesmo tempo, alguns bloqueios e dificuldades poderão atrapalhar, gerando atrasos no caminho. Apesar dos desafios, será a oportunidade ideal para aprender a direcionar melhor o seu foco, deixando de desperdiçar energia em diferentes atividades.

A fim de compreender melhor as suas emoções, poderá se recolher. Afinal, estará mais sensível às energias alheias, não conseguindo ter muita clareza sobre o que sente. Logo, além de se guardar, procure respeitar os seus sentimentos.

Após um período de finalizações, poderá sentir que tudo aquilo que estava estagnado voltou a se movimentar. Além disso, você se abrirá mais para novos movimentos e para ir em busca do que deseja. Todavia, suas emoções estarão muito sensíveis, te levando a confusões e incertezas.

Portanto, para evitar tensões desnecessárias, cuide da sua energia, se dedique às práticas espirituais e tenha cautela com certas atividades. Por fim, atente-se à tendência a gastos impulsivos para satisfazer prazeres momentâneos. Afinal, eles poderão desequilibrar as suas finanças.

Semana com energias confusas. Apesar da sua busca por novas conquistas e da necessidade de se dedicar à vida afetiva, você se sentirá carente. Com isso, suas emoções poderão afetar outros setores de maneira significativa, gerando instabilidade e inseguranças. Para amenizar tudo isso, busque cuidar melhor das suas emoções e se acolher.

Ademais, evite agir de forma impulsiva para suprir carências, pois poderá se enganar com facilidade. Contudo, apesar das situações negativas, haverá a possibilidade de receber reconhecimento de pessoas que admira no ambiente profissional.

Previsão da semana para o signo de Virgem (Imagem: bmf-foto.de | Shutterstock)

No setor profissional, haverá a possibilidade de receber mais reconhecimento de seus superiores ou de pessoas que admira. No entanto, simultaneamente, será preciso ter cuidado com enganos ou ciladas. Na vida afetiva, a fase de encerramentos continuará de maneira intensa, o que poderá mexer com suas emoções.

Portanto, evite tomar decisões radicais e tente controlar os seus impulsos. Afinal, tais comportamentos poderão gerar grandes confusões e desentendimentos. Além disso, cuide da sua energia e busque compreender o que realmente deseja nas relações.

Libra

Ao longo desta semana, você entrará em contato com o lado obscuro da sua alma. Com isso, suas emoções poderão ser abaladas de maneira significativa. A carência e o medo do abandono e da rejeição virão à tona. Para lidar com tudo isso, busque se acolher e tente compreender as mensagens trazidas por tais incômodos. Desse modo, evitará agir de forma exagerada e impulsiva.

Ainda nesta fase, você se conectará com os seus sonhos e com a necessidade de se expandir. Nesse cenário, procure se dedicar aos estudos espirituais e filosóficos. Afinal, poderá perceber que a conexão com o lado espiritual preenche a sua alma.

Escorpião

Após um período de grande contato com o lado obscuro de sua alma, você poderá sentir um pouco mais de leveza, esperança e renovação. No entanto, será importante ter clareza do que realmente deseja, evitando desperdiçar sua energia em caminhos ilusórios. Tenha cuidado com o excesso de otimismo, pois ele poderá trazer grandes frustrações.

No campo afetivo, você sentirá necessidade de estar ao lado da pessoa amada ou de estar em um relacionamento. Contudo, atente-se à carência excessiva. Isso porque ela poderá te levar ao autoritarismo e ao desejo de controle.

Sagitário

Uma nova fase se iniciará em sua vida. Você entrará em contato com partes dolorosas de sua alma. Apesar das dificuldades, não fuja dessa luta, visto que ela te ajudará a ressignificar dores e feridas antigas. Além disso, procure compreender este momento como uma oportunidade para se libertar de comportamentos e sentimentos nocivos.

As emoções poderão afetar a sua saúde. Portanto, procure cuidar melhor do lado emocional e tente realizar atividades que lhe tragam prazer e alegria. No campo afetivo, você poderá enfrentar alguns desafios ao se comunicar.

Capricórnio