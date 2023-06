5 dicas para cuidar dos pés e mantê-los saudáveis e hidratados

Diversos problemas que acometem os pés, como fissuras no calcanhar, unhas encravadas ou calosidades, podem, muitas vezes, ser evitados com medidas fáceis de serem adotadas. Por isso, a podóloga Yumi Ikeda dá algumas dicas para salvar os seus pés. Confira!

1. Mantenha a pele hidratada

As fissuras, também conhecidas como rachaduras, ocorrem devido ao espessamento e ressecamento da pele, uso contínuo de calçados abertos, andar descalço, calçados que causam atrito e pressão, excesso de peso e até mesmo por causa de algumas patologias.

“Lembrando que as fissuras são consideradas porta de entrada para vírus, bactérias e fungos”, explica Yumi Ikeda. Para evitar as fissuras, mantenha a pele bem hidratada com creme próprio para os pés e envolva a área com plástico filme. Outra dica é não lixar os pés em excesso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

2. Evite retirar a cutícula

O enfraquecimento das unhas pode ocorrer por falta de vitamina B, proteínas, traumas (lesões), excesso de esmalte e removedor ou uso de medicamentos. Quando um desses fatores ocorre, as unhas podem apresentar ressecamento, escamação ou ficarem quebradiças e finas. Para evitar o enfraquecimento, não retire as cutículas e hidrate as unhas com hidratante ou óleo. Caso o problema persista, uma visita ao dermatologista torna-se necessária para uma avaliação do problema.