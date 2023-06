Mari Fernandez faz show surpresa em shopping de Fortaleza

A cantora Mari Fernandes surpreendeu os fãs na tarde desta segunda-feira, 5, ao se apresentar na praça de alimentação do North Shopping Jóquei, localizado no bairro Jóquei Clube, em Fortaleza.

A apresentação gratuita da cearense foi para dar início às vendas do seu próximo show na Capital, marcado para acontecer no dia 29 de julho, na Arena Castelão. Intitulado “Mari Sem Fim”, os ingressos para a apresentação estão à venda no site Brasilticket e na loja Ótica Diniz, localizada no North Shopping Jóquei.

O show da cantora desta segunda reuniu diversas pessoas que lotaram o espaço da praça de alimentação do shopping cearense. Na ocasião, Mari Fernandez e o público cantaram os principais e mais recentes sucessos da artista, como “É Pra Sofrer Calado”, “Deixa Eu Viver”, música em parceria com Luísa Sonza, e “Seu brilho Sumiu”, parceria com a dupla Israel e Rodolfo.



Mari Sem Fim em Fortaleza

Quando : 29 de julho

: 29 de julho Onde : Arena Castelão (Av. Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)

: Arena Castelão (Av. Alberto Craveiro, 2901 - Castelão) Quanto : R$140 e R$440 (valores de inteira)

: R$140 e R$440 (valores de inteira) Vendas: no site Brasilticket e na loja Ótica Diniz do North Shopping Jóquei

