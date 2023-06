Confira simpatias para o Dia dos Namorados

Quem não deseja encontrar um amor tranquilo e sereno? Aquele sentimento que traz calma à alma e um sorriso radiante ao rosto? A oportunidade de compartilhar momentos e risadas, de ser o “alguém especial” para outra pessoa?

No Brasil, o Dia dos Namorados está associado ao frei português Fernando Bulhões, conhecido popularmente como Santo Antônio. Em suas pregações, ele sempre ressaltava a importância do amor e do casamento. Por essa razão, o dia 12 de junho foi escolhido para essa comemoração, que ocorre na véspera do dia dedicado a Santo Antônio.

“O amor faz com que você se lance na busca da reciprocidade, fazendo surgir o grande desejo de se unir à pessoa amada”, comenta a cigana Kélida. Por isso, ela ensina 2 simpatias, sendo uma para atrair amor e a outra para apimentar a relação. Confira!

Para atrair um novo amor

Ingredientes

1 xícara de chá de mel

1 rosa vermelha

1 prato de louça vermelho

Modo de preparo

Coloque no prato apenas as pétalas das rosas, derrame o mel sobre elas e peça um novo amor. Neste caso, é bom não visualizar alguém em específico, apenas mentalizar o amor presente em sua vida. Mas se já está em uma relação não tão assumida, peça para que o povo cigano traga harmonia e sensualidade para o seu relacionamento.