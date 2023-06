Quem acompanha as trends das redes sociais sabe que todos os dias surge uma nova tendência, principalmente quando se fala em cuidados com a pele. Nas plataformas digitais, não é muito difícil encontrar perfis que compartilham conteúdos sobre a rotina de skincare e prometem resultados milagrosos. No entanto, é preciso ter atenção a esses tipos de dicas, já que elas podem não entregar o que prometem e ainda prejudicar a pele.

Para evitar esse problema, a dermatologista Andrea Bannach, gerente médica em dermatologia da Profuse (marca de dermocosméticos do Aché Laboratórios), lista 6 mitos e verdades sobre as tendências de skincare. Veja!

1. Tônico facial pode irritar a pele

Verdade. O tônico facial é um produto que é alvo de debates frequentes na internet. Há quem defenda e diga que esta etapa é essencial para um bom skincare, enquanto algumas pessoas dizem que o uso diário pode prejudicar a pele.

Segundo Andrea Bannach, o uso é opcional. “O tônico é um produto de limpeza, sem enxágue, que auxilia na remoção de oleosidade. Ele é dispensável, já que existem produtos de limpeza enxaguáveis e a solução micelar (que não precisa de enxágue), que fazem funções semelhantes e têm menor potencial de irritar a pele”, explica.

2. Escovas de limpeza não devem ser utilizadas com frequência

Verdade. As escovas de limpeza facial voltam à moda de tempos em tempos nas redes sociais. Recentemente, um modelo com compartimento para misturar o gel de limpeza e a água, para que o produto saia em forma de espuma conforme se esfrega o rosto, é o mais popular. Contudo, elas são desnecessárias para o skincare.

“Elas podem irritar a pele pela fricção excessiva, além de acumular microrganismos nas cerdas, contaminando a pele. O sabonete deve ser sempre misturado com água, mas o ideal é fazer a mistura na mão na hora de usar. Se a pessoa usar água demais e pouco sabonete, o produto final ficará muito diluído e pode perder a eficácia”, explica a dermatologista.

Segundo ela, um gel de limpeza de boa qualidade e adequado para a pele – especialmente no caso das oleosas e acneicas – já é suficiente para deixar a sensação de pele sequinha e limpa. Quem gosta de usar as escovas na rotina, deve prestar atenção na frequência, uma vez que o acessório pode sensibilizar a pele. Assim como a esfoliação, a recomendação é que o uso não ultrapasse um dia na semana.

3. Limpeza dupla (Double cleansing) pode ser repetida todos os dias

Mito. Ainda quando o assunto é limpeza, diversos vídeos e posts tratam das maravilhas do double cleansing (a limpeza dupla, em português). Trata-se de um processo de limpeza em duas etapas, normalmente a primeira com um óleo próprio para esse fim e a segunda com sabonete. No entanto, repetir esse processo todos os dias pode remover a hidratação natural da pele.

“A limpeza dupla é interessante para pessoas que aplicam muitos produtos na pele e têm mais dificuldade de removê-los ao final do dia. Para quem usa poucos produtos, ela não é necessária e pode, inclusive, ser prejudicial, pois remove excessivamente a hidratação e o manto lipídico que protegem a pele”, afirma Andrea Bannach.

A dica é escolher uma solução micelar e gel de limpeza adequados ao tipo de pele e sem ingredientes que causem irritações. Outra orientação é tomar cuidado com produtos que tenham esfoliantes, pois o excesso de fricção potencializa a irritação.