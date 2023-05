Horóscopo semanal: previsão dos signos de 29 de maio a 04 de junho de 2023

O Sol em Gêmeos continua em aspecto tenso com Saturno. Isso indica alguns bloqueios na energia geminiana, mas também um momento favorável para conversas importantes e para colocar as ideias em prática com senso de realidade e disciplina.

Mercúrio segue em conjunção com Urano, facilitando a conexão com a intuição e flexibilizando as ideias e novos estudos. Vênus faz oposição a Plutão, o que sugere um período tenso para as relações, com possíveis inseguranças e medos. Apesar disso, esse movimento também oferece a chance de transformar os sentimentos nocivos.

Marte em Leão faz aspecto tenso com Plutão e Júpiter, indicando uma fase delicada, com tendência a ações precipitadas, reviravoltas e perdas dolorosas. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essa energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Você viverá um período de emoções intensas. O desejo de viver um romance e se divertir estará presente, assim como a vontade de se conectar com a sua essência. Contudo, atente-se a esses sentimentos, pois eles poderão te conectar com partes dolorosas da sua alma, ofuscando o seu brilho.

Caso os desconfortos surjam, procure enfrentá-los com coragem, ressignificando os seus traumas e trazendo luz para as questões desafiadoras. Na vida social, você ainda buscará por movimento. No entanto, ao mesmo tempo, irá se deparar com bloqueios e responsabilidades.

Touro