Alongamento de unhas: entenda tudo sobre essa tendência

O alongamento de unhas se tornou sucesso dentro e fora das redes sociais. Essa é uma técnica bastante utilizada pelas mulheres que desejam ter unhas compridas ou que querem fortalecer as unhas naturais. A seguir, a nail designer Gabrielli Goulart explica tudo sobre esse procedimento.

Técnicas de alongamento de unhas

Existem algumas técnicas que são utilizadas para o alongamento das unhas. As mais conhecidas e utilizadas são fibra de vidro, gel moldado, gel na tip (antiga acrygel), acrílica e molde f1. O que distingue uma das outras é o tipo de material utilizado.

“A diferença entre fibra de vidro, gel na tip e gel moldado é apenas o extensor utilizado, pois a estrutura é toda em gel. Já a acrílica não é feita com gel, mas com a mistura de um pó acrílico com monomer. A molde f1 também é um tipo de gel, mais denso, porém feita em um molde que lembra uma unha postiça”.

Formatos de unhas mais utilizados

Atualmente, 4 formatos de unhas estão em alta. São eles: quadrada, ballerina, almond e stiletto. Além dessas, existem outros mais artísticos, mas não são muito utilizadas, como o pipe.

O alongamento pode danificar as unhas?

O alongamento em si não é capaz de causar danos às unhas. Segundo a nail designer Gabrielli Goulart, o que pode danificar a unha é a remoção incorreta feita pela cliente em casa, bem como a falta de técnica da profissional na aplicação e na remoção. Ademais, fazer a manutenção fora do prazo pode levar a quebras que machucam o leito da unha e aumentar o risco da proliferação de fungos e/ou bactérias em casos de infiltrações.