Gustavo Mioto e Ana Castela desembarcam de mãos dadas em Portugal

Ainda sem oficializar o romance, os cantores soltaram as mãos ao perceberam que estavam sendo filmados

O casal sertanejo ainda não oficializado é mais uma vez motivo de burburinhos nas redes sociais. Na terça-feira, 23, a cantora Ana Castela e o cantor Gustavo Mioto foram vistos de mãos dadas ao desembarcarem no aeroporto de Lisboa, em Portugal. Ao perceberem que estávamos sendo filmados, os cantores soltaram as mãos.

Há algumas semanas, os cantores vivem um affair com direito a “benção” das avós da cantora. Durante um show em Ribeirão Preto (SP), Ana Castela chamou as avós ao palco para perguntar o que achavam do cantor.

De prontidão, uma delas respondeu: “Tem que namorar ele”. A artista, então, pediu a opinião da outra avó e recebeu a mesma resposta: “Tem que namorar!”.

O casal está em Portugal para participar de um festival, que conta com outros artistas brasileiros, como Ivete Sangalo.

