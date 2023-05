Veja como as cartas de Tarot podem ajudar no seu dia a dia

O Tarot é amplamente reconhecido como um dos oráculos mais populares e consultados em todo o mundo. Composto por um total de 78 cartas, divididas entre 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores, o ele é um poderoso recurso para auxiliar na tomada de decisões difíceis, na compreensão de padrões e, até mesmo, nas tendências da vida.

Tarot como ferramenta de autoconhecimento

Embora o Tarot não tenha uma solução mágica ou definitiva para questões em setores da vida, como carreira, amor e vida financeira, ele pode ser uma ferramenta útil para entender melhor a si. Segundo a especialista do Astrocentro Lâmia Thalassa, o Tarot é um conselheiro diário, e não uma ferramenta de adivinhação do futuro. “As cartas mostram a situação presente num contexto muito amplo, para que se possa refletir, analisar com critérios e tentar mudar o seu futuro, moldando o seu presente”, resume.

Explorando diferentes aspectos da vida

A especialista explica que esse é um oráculo que respeita o livre arbítrio das pessoas. Assim sendo, entende-se que o futuro pode ser mudado a qualquer momento, segundo as ações e vontades de cada indivíduo. Contudo, muitas pessoas acreditam que o Tarot só deve ser consultado em momentos difíceis.

Lâmia afirma que as cartas podem ser uma ferramenta valiosa para ajudar a explorar diferentes aspectos da vida e em qualquer momento. Afinal, quantas vezes no dia de hoje você ficou indeciso com uma escolha? Quantas vezes na vida você já se questionou sobre o futuro de um relacionamento? E, quantas vezes você sentiu que só precisava de um conselho? Muitas vezes, não é mesmo?

O Tarot pode servir em situações, que você precisa de um sim ou não; o que fazer em uma situação específica da sua rotina; saber o que vai acontecer no mês; para se preparar para os desafios nos próximos meses; e até mudar pensamentos negativos que estão afetando e muitos outros.