Giovanna Lancellotti comemora 30 anos com festa à fantasia; confira

A atriz Giovanna Lancelotti realizou uma super festa à fantasia em comemoração aos 30 anos de idade. O tema escolhido por ela foi cinema. A celebração aconteceu neste domingo, 21, e reuniu famosos como Juliette, Tatá Werneck e Duda Beat.

As ideias para fantasias foram as mais variadas. A ex-BBB Juliete, por exemplo, escolheu a fantasia do personagem de animação Galinho Chicken Little. Tatá Werneck também chamou atenção se fantasiando de cogumelos do jogo do “Mario Bros”. Já a aniversariante da noite se vestiu de Tieta do Agreste, personagem criada pelo escritor Jorge Amado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na festa também compareceram nomes como Fernanda Paes Leme, Thales Bretas, Enzo Celulari, Agatha Moreira com Rodrigo Simas, Joaquim Lopes com Marcella Fogaça e Pocah.

Confira algumas das fantasias da noite:

Giovanna Lancellotti fantasiada de Tieta do Agreste Crédito: Reprodução/redes sociais

Uma das atrações da noite foi a bateria da Beija-Flor, escola de samba em que Giovanna desfila no Carnaval.

Recentemente Giovanna afirmou que estava otimista com a chegada dos 30 anos. “Estou feliz com essa chegada, todo mundo fala que é a melhor idade. Acho que essa ansiedade dos 20 e poucos, essa urgência vai abaixar um pouco, o que para mim vai ser bom”, refletiu em entrevista ao portal G1.



Sobre o assunto Sabrina Sato e João Vicente juntos? Casal aposta em novo projeto

Voz de Zezé Di Camargo falha em show e artista é criticado; assista

Faustão deixa Band: relembre 5 momentos da carreira do apresentador

Adriane Galisteu usa meme de Rita Lee e manda indireta a ex-marido

Gabi Martins lança 'Indereço', música sobre traição do ex-namorado

Michael Douglas revela seu segredo para filmar cenas de sexo

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui