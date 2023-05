Horóscopo semanal: previsão dos signos de 22 a 28 de maio de 2023

O Sol, que entra no signo de Gêmeos no dia 21, faz aspecto tenso com Saturno, indicando alguns bloqueios na interação e na leveza geminiana. Além disso, os dias tendem ao excesso de autocobrança e autocrítica.

Mercúrio em Touro faz aspecto positivo com Saturno, sugerindo um período favorável para a comunicação e para os pensamentos. Vênus faz bom aspecto com Urano, o que aponta para uma fase de atividades fraternas e mudanças nas relações.

Marte em Leão faz conjunção com a Lua no meio da semana, além de aspectos tensos com Plutão e Júpiter. Isso indica momentos de instabilidade emocional, com tendência a ações impulsivas e grandes conflitos. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Você viverá um período de grandes movimentos no setor financeiro. Haverá mais facilidade para ganhar dinheiro e mais energia para batalhar pelo que deseja. No entanto, também poderá gastar de forma impulsiva. Além disso, dívidas inesperadas tendem a surgir. Portanto, atente-se a essas questões e tente controlar as suas finanças.

A vida social ficará movimentada. A curiosidade, a vontade de aprender algo novo e a necessidade de sair de casa estarão em alta. Contudo, os compromissos profissionais e as responsabilidades cotidianas poderão atrapalhar os seus planos.