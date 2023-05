5 dicas para acabar de vez com o frizz dos cabelos

O frizz é um incômodo para muitas mulheres e, às vezes, parece uma missão impossível combatê-lo, principalmente quando os devidos cuidados não são adotados. Uma das principais causas do fenômeno está relacionada à umidade do ar. Por exemplo, quando o cabelo está poroso e ressecado, tende a buscar água no ambiente e, em contato com essa umidade, se repele, causando o frizz.

No entanto, uma boa notícia é que problemas desse tipo podem ser evitados, basta adotar alguns hábitos certos. A fim de te ajudar nessa tarefa, a marca holandesa de cosméticos profissionais para cabelo Keune Haircosmetics lista o que você deve fazer. Veja!

1. Evite lavar os fios com água quente

A água quente remove a oleosidade natural do couro cabeludo e dos fios, deixando os dois desprotegidos. O couro cabeludo torna-se ressecado e acaba descamando, facilitando a entrada de microorganismos oportunistas, podendo agravar casos de caspa, dermatites e irritações.

“A água quente acaba tirando parte da camada lipídica, tanto do couro quanto do fio, provocando ressecamento. Isso causa dor, incômodo e coceira”, comenta Pedro Guimarães, cosmetólogo e educador da Keune Haircosmetics. Os fios, sem proteção natural, ficam mais sujeitos às agressões externas.

2. Não esfregue o xampu

Quando o cabelo está úmido, está em seu momento mais frágil, uma vez que suas ligações químicas estão interagindo com a água. Isso o deixa mais sujeito a rupturas e quebras. Esfregar os fios gera atrito, que pode deixar o cabelo mais embaraçado e com cutículas abertas e danificadas. Desse modo, os fios ficam sensíveis aos agentes externos que causam danos, como o frizz.

O xampu deve ser aplicado no couro cabeludo, massageando em movimentos circulares. Na segunda lavagem, aplique o shampoo no couro cabeludo e massageie até formar espuma. Essa espuma pode ser conduzida para o comprimento e pontas de maneira gentil e suave, utilizando as pontas dos dedos para espalhá-la pelos fios, evitando criar atrito. Os ingredientes ativos do shampoo farão a limpeza de modo suave, sem embaraçar os fios, facilitando o desembaraço depois.

3. Utilize toalhas de microfibras

Toalhas de microfibra absorvem a água de modo mais rápido, sem que você precise esfregar o cabelo no tecido ou apertar a fibra. O resultado é menos abertura cuticular e menos quebra por atrito e tração, o que colabora para evitar o frizz. Em cabelos cacheados, as toalhas de microfibra ainda colaboram para cachos mais definidos.