Horóscopo semanal: previsão dos signos de 15 a 21 de maio de 2023

Um novo ciclo se iniciará em sua vida. Você poderá receber ajuda para conquistar o que quer. Entretanto, também poderá se deparar com excessos que irão te desequilibrar. Portanto, observe essa situação e cuide das suas emoções.

Ainda nesta fase, você sentirá uma forte necessidade de se libertar e de trilhar novos caminhos. Busque realizar esses desejos de forma consciente. Isso porque o momento também pedirá uma reorganização no setor financeiro e nos valores emocionais. No ambiente familiar, os ânimos irão ficar mais exaltados, com tendência a brigas e mal-entendidos.

Você irá se deparar com mudanças significativas. O momento será de renovação, criatividade e intuição. Ademais, esta fase será favorável para buscar novos rumos. Caso não saiba para onde deseja ir, a vida se encarregará de te impulsionar ao novo.

A semana também será de autoconhecimento. Você terá maior clareza sobre os seus medos e fantasmas internos, com a tendência a uma forte sensação de insegurança. Logo, por mais que os dias sejam movimentados, procure ter cautela e busque agir de forma consciente, evitando impulsos.

Semana favorável para atividades em grupo e ações fraternas. Contudo, ainda será importante focar seus propósitos e seus desejos para o futuro. Na vida profissional, você poderá se deparar com situações que afloram medos e inseguranças. Apesar do desconforto, será a oportunidade perfeita para buscar um novo significado para tais questões.

Por fim, esta fase será propícia para desenvolver a autoestima, cuidar de si e realizar atividades que melhorem a sua relação consigo. Tenha cautela apenas com os gastos impulsivos. Afinal, você tenderá a se descontrolar com uma certa facilidade.

Um novo ciclo de energia, disposição e vitalidade se iniciará em sua vida. Você sentirá a necessidade de conquistar o que almeja, de ir em busca da sua independência e de fortalecer a sua autonomia. Para ajudar, a autoestima e a coragem estarão em alta. Entretanto, toda essa energia poderá te levar a ações precipitadas.

Além disso, algumas feridas antigas poderão lhe causar desconfortos. No setor profissional, as mudanças continuarão. Será o momento ideal para transformar a sua carreira, se libertando de padrões nocivos e encontrando um caminho que faça mais sentido para você.

Previsão da semana para o signo de Virgem (Imagem: Vigici Tipword| Shutterstock)

Nesta fase, você poderá encarar seus medos e angústias com mais coragem, mergulhando em seu interior e ressignificando as situações desagradáveis. No entanto, apesar das boas energias, a tendência é que se irrite com mais facilidade e não tenha clareza sobre os seus sentimentos.

A prática de atividade física e a dedicação espiritual poderão ser de grande auxílio. Por fim, o período será favorável para realizar os seus sonhos. Portanto, aproveite para se libertar de comportamentos e pensamentos nocivos que te impedem de chegar aonde deseja.

Libra

Semana favorável para a vida profissional. Você terá mais habilidade para lidar com as pessoas, para harmonizar as relações e para realizar parcerias que ajudem a chegar aonde deseja. Ademais, terá a oportunidade de trabalhar em grupo e de assumir um papel de liderança.

No entanto, apesar das boas energias, poderá se deparar com dores e medos do passado. Procure ressignificar as situações traumáticas. Somente assim conseguirá encontrar força e coragem novamente. Algumas mudanças tendem a ocorrer. Você terá a chance de romper com padrões que estão desalinhados com quem você é e com os seus desejos para o futuro.

Escorpião

Ao mesmo tempo em que esta será uma semana favorável para a vida afetiva, você também poderá cometer alguns excessos devido ao descontrole emocional. Desejará, inclusive, fazer tudo ao seu modo e conquistar a sua liberdade dentro da relação.

No setor profissional, você continuará com muita energia e disposição para batalhar pelo que deseja e para assumir cargos de liderança. Porém, apesar das boas energias, atente-se ao excesso de autoritarismo e à tendência a grandes conflitos. Por fim, será o momento ideal para se conectar com os seus sonhos, começar um novo estudo e buscar o autoconhecimento.

Sagitário

Um novo ciclo se iniciará em sua vida afetiva. Será o momento de buscar maior equilíbrio e harmonia na relação, compreendendo as suas necessidades e as do outro. Entretanto, você também buscará liberdade, inovação e independência.

Os traumas do passado poderão aflorar, despertando a insegurança e te afastando um pouco das pessoas. Procure usar a energia de inovação deste período para se libertar de padrões que lhe causam sofrimento. Por fim, a busca pelos sonhos pessoais e profissionais tenderá a continuar ao longo desta semana.

Capricórnio