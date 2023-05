Veja os benefícios de tratamentos estéticos antes dos 30 anos

A partir dos 30 anos, a pele começa a passar por um processo natural de envelhecimento. Nessa fase, ocorrem mudanças estruturais na pele, como a diminuição da produção de colágeno e elastina, resultando em perda de elasticidade e firmeza. Além disso, a renovação celular fica mais lenta, levando ao acúmulo de células mortas e ao surgimento de rugas finas. Por esses motivos, cada vez mais, cresce a procura de procedimentos estéticos antes dos 30 anos.

O envelhecimento irá ocorrer de qualquer maneira, de acordo com o dermatologista Dr. Renato Soriani, membro da SBD e expert em tecnologias dermatológicas. Nesse sentido, porém, ele diz que podemos prevenir e combater os sinais da idade, como linhas de expressão e manchas, através da manutenção da saúde do tecido cutâneo.

“As intervenções preventivas orientadas por dermatologistas trazem resultados mais naturais, estruturais, funcionais e esteticamente elegantes. Além disso, as visitas constantes ao médico ajudam a prevenir doenças de pele, principalmente com o tratamento de lesões pré-cancerosas”, destaca o profissional.

Abaixo, entenda os principais motivos que fazem da prevenção a melhor estratégia para evitar o envelhecimento precoce!

Importância do uso do filtro solar

Morar em um país tropical tem suas vantagens, mas a nossa pele pode sofrer com os índices altos de radiação ultravioleta. “A proteção do filtro [solar] deve ser eficiente contra as radiações UVA e UVB; quando atingem a pele sem proteção, esses raios causam danos cumulativos que causam o fotoenvelhecimento, com aparecimento precoce de rugas, manchas e flacidez, além de lesões de pele pré-cancerosas”, explica a dermatologista Dra. Lilian Brasileiro, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Por isso, ainda segundo a médica, é importante utilizar filtros solares com fator de proteção de no mínimo 30. Se o produto tiver antioxidantes, isso pode ser um benefício a mais para evitar os danos que podem atingir a pele.

Além disso, a profissional também indica evitar a exposição direta ao sol depois das 10 horas da manhã até às 16 horas, “para evitar o dano oxidativo e a produção de enzimas que degradam colágeno, inflamam o tecido e podem deixar o tecido cutâneo mais suscetível a lesões e doenças”, complementa.