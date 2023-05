Descubra a personalidade do fã de cada signo do zodíaco

A vida de fã não é fácil. Quem nunca sonhou em conhecer o ídolo, colecionou pôsteres, pesquisou tudo sobre a vida do artista e se imaginou indo a um show? No entanto, a forma de admirar um ídolo depende de cada pessoa, e tais características vão além da personalidade, pois os astros também influenciam a forma como cada fã se comporta. Por isso, a astróloga Virginia Gaia explica qual tipo de fã você é de acordo com o seu signo. Confira!

Áries

Signo dos começos, da iniciativa e da fertilidade, Áries é simbolizado pelo carneiro. É guerreiro e conquistador. O planeta Marte, regente de Áries, também está relacionado ao desejo sexual, pois representa a energia da fecundação.

Áries deseja tomar a iniciativa, conquistar. É o signo supremo da vontade, do fazer acontecer. Como fãs, arianos fazem de tudo para estar perto de seus ídolos, indo a todos os lugares onde puderem vê-los ou encontrá-los, mesmo que somente a distância.

Touro

Taurinos são naturalmente sensoriais, têm senso estético apurado e são bastante cautelosos, mas, quando decidem algo que resolvem fazer, fazem com perfeição. Os passos de Touro são firmes e bem-estruturados. Para os nativos desse signo, a vida precisa de uma boa dose de conforto.

Ao relacionarem-se com ídolos ou pessoas que admiram, os taurinos tendem a querer experiências sensoriais com eles. Por isso, compram ingressos com localização privilegiada para vê-los, além de colecionarem autógrafos e objetos pessoais.

Gêmeos

Para Gêmeos, a vida é um universo de possibilidades a experiências. O nativo desse signo está sempre pensando em novas alternativas. Aliás, é dessa abertura à experiência que também vem o gosto que os geminianos têm pelas viagens e pelo contato com as pessoas. Eles precisam trocar com os outros para se sentirem vivos!

As pessoas desse signo vão sempre dar um jeito de se comunicar com seus ídolos, seja participando de eventos para encontrá-los ou mesmo sendo aqueles fãs mais ativos nas redes sociais dos artistas.

Câncer

Câncer é considerado, pela astrologia, um signo cardeal, ou seja, apesar do caráter emotivo, engana-se quem pensa que cancerianos sejam essencialmente passivos. Ele são receptivos, mas não estáticos, pois são emocionalmente motivados.

Entre todos os signos, os cancerianos se destacam quando se trata de vínculos emocionais com seus ídolos. Emocionam-se facilmente ao vê-los e também são os mais apaixonados na forma de acompanhar os passos na carreira e na vida pessoal da pessoa pública em questão.

Os fãs leoninos fazem questão de mostrar o quanto são apaixonados pelos seus ídolos (Imagem: David Lugasi | Shutterstock)

Leão

Leoninos são criativos e têm a necessidade de encontrar um espaço na sua vida que sirva de palco para expressar todos os seus talentos. Com a força e a realeza que lhe são peculiares, também criam para deixar um legado e sua marca no mundo, pois colocam o coração em tudo o que fazem.

As pessoas de Leão são as que mais fazem questão de não esconder o quanto são fãs número um dos seus ídolos. Vestem a camisa, literalmente, e costumam carregar imagens de quem admiram por todos os cantos.

Virgem

Naturalmente prestativos, os virginianos têm necessidade de se sentir úteis ao mundo. Aliás, para Virgem, tudo deve ter uma função e precisa ter um local adequado. Daí sua exigência em relação à eficiência das coisas. Sorte daquele que tem um virginiano típico por perto: ele sempre estará disposto a ajudar!

Sistemáticos, virginianos costumam investigar tudo sobre a vida das pessoas que admiram. São os fãs que mais entendem sobre as preferências dos seus ídolos. Eles sabem todos os detalhes da vida pessoal e da agenda dos artistas de que gostam.

Libra

A palavra-chave de Libra é equilíbrio – daí derivam o nome e a simbologia do signo, que estão associados à imagem da balança. É por isso que os librianos são tão hábeis na arte de se relacionar. Afinal, não há na vida nada que exija mais equilíbrio do que o universo das relações humanas.

Para esse signo, o mundo precisa de harmonia. Os librianos são mestres em deixar tudo mais belo! Como fãs, são os que mais gostam de mandar presentes e marcar presença nos lugares em que seus ídolos estão. Querem se sentir próximos e compartilhar da vida da pessoa pública.

Escorpião

Em Escorpião, as emoções se apresentam na forma mais profunda e enigmática do zodíaco. Por isso, para escorpianos, não existe meio-termo. Passionais por excelência, oscilam entre o extremo controle e a entrega destemida aos sentimentos mais intensos.

Os escorpianos prezam muito a lealdade e a veracidade de quem está ao seu lado. Como fãs, são os mais investigativos, sabem detalhes e questões muito profundas de seus ídolos, além de serem fiéis e apaixonados. Porém, caso se decepcionem com o ídolo, são os primeiros a abandoná-lo.

Sagitário