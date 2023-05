Praticar a espiritualidade feminina ajuda a desenvolver o autoconhecimento

Cada vez mais mulheres estão adotando a espiritualidade feminina como um caminho para o autoconhecimento e para a compreensão de seu poder e papel no mundo e no plano espiritual. A espiritualista Kélida Marques explica que é importante se desconectar um pouco do mundo ao redor e compreender questões pessoais, como ciclos, maternidade, vontade e ambições. Além disso, a profissional também destaca a necessidade de aprender a filtrar as energias recebidas e descartar aquilo que não lhe pertence.

Conhecendo a natureza do ser mulher

Segundo Kélida Marques, vivemos em uma sociedade que é difícil deixar a mulher se compreender. “Já nascemos com esse “manual” de que a mulher nasce para ser dona de casa e ter filhos, quando, na verdade, é algo além, bem maior que isso. No entanto, ela garante que, do campo da espiritualidade, essa guerra entre os sexos não existe, pois, o ser humano é um Espírito encarnado, que pode habitar um corpo masculino ou feminino”, afirma.