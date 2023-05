Conheça as características da mãe de cada signo do zodíaco

As mães librianas são carismáticas, doces, alegres e justas. Não gostam de conflito. Por isso, se desdobram para dividir a atenção entre toda a família, para que todos saiam satisfeitos e a paz reine. Porém, gostam de tudo perfeito. Muitas vezes, essa cobrança recai sobre os filhos.

O signo de Escorpião é conhecido por ser desconfiado e intenso; isso também é refletido nas mães desse signo, que são até um pouco controladoras. Segundo a astróloga, as mães escorpianas têm uma personalidade muito forte. “Elas conseguem captar a quilômetros de distância o que está acontecendo”, diz Roberta Brisola.

As mães nativas de Sagitário são alegres, animadas e positivas. De acordo com Roberta Brisola, elas têm um espírito jovem e vivem cada fase com os filhos, quase como um deles. A astróloga também explica que são aventureiras. Por isso, será constante na vida delas o estímulo por viagens, aprendizado, esportes ou qualquer outra atividade.

A mãe capricorniana está sempre preocupada com os filhos (Imagem: Kudryashka | Shutterstock)

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Conhecidas por serem elegantes, inteligentes e práticas, as mães do signo de Capricórnio estão sempre preocupadas com a segurança dos filhos. Em razão disso, não poupam esforços nem trabalho para que eles tenham tudo aquilo de que precisam. Conforme explica a astróloga, para essas nativas, amar significa poder prover e suprir as necessidades.

Aquário (21/01 a 19/02)

As mães do signo de Aquário valorizam muito a liberdade. Por isso, ensinam desde cedo aos filhos que é importante fazer escolhas e saber lidar com as consequências delas. “Também podem ser pouco convencionais e terem uma vida e gosto bem diferentes do usual”, acrescenta a astróloga.

Peixes (20/02 a 20/03)

As mães nativas de Peixes são intuitivas e enxergam o que a maioria não consegue ver. Por serem amáveis, com jeitinho, os filhos sempre conseguem tudo o que querem. Mas, dessa mesma forma, as piscianas também conseguem tudo o que querem daqueles de quem cuidam. E como cuidam! Elas têm sempre um ombro, uma palavra ou uma oração para ajudar.

Por Roberta Brisola

Astróloga, com formação em psicologia e especializada em terapia sistêmica e de regressão, é numeróloga e taróloga. Tem mais de 15 anos traduzindo os céus e o ser humano.