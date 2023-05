Resgate do feminino na astrologia: entenda o que significa e a importância

A astrologia vai muito além das previsões e sinastrias. Ela é também o conhecimento psicológico ancestral aplicado na saúde, no amor, nos relacionamentos, na família, no trabalho, nas finanças, na espiritualidade e no poder feminino – representado pela Lua, por Vênus e por Lilith. Segundo a astróloga Julie Marie, temos as três mulheres do céu em nós.

“A Lua é a esfera sensível e emocional; Vênus, a força afetiva e romântica; e Lilith, o feminino singular, que visa à libertação dos valores patriarcais e das dinâmicas de dominação. A astrologia permite a compreensão de como cada uma de nós vivencia essas esferas do feminino e, a partir disso, abre-se o caminho para o resgate do poder, através da percepção das luzes e sombras, dores e delícias, potências e desafios que o feminino de cada uma guarda”, conta.

Importância de fortalecer o feminino

Segundo a astróloga Julie Marie, resgatar o feminino é fundamental para resgatar o próprio poder, “uma vez que estamos todas em busca de vivermos na plenitude da nossa essência. Os valores femininos não se limitam às mulheres; a humanidade como um todo deve resgatar essa força para que possamos vivenciar um mundo mais afetuoso, pacífico e acolhedor, com energias que pulsam no feminino, força Yin”, explica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine