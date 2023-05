10 dicas para diminuir a queda de cabelo

A queda capilar é um fantasma que assombra muitas pessoas. Longe de motivos em que o problema é até esperado, como puerpério, desordens nutricionais que geram anemias, estresse, entre outros, constatar a perda de cabelos pode gerar transtornos emocionais e tendências a fazer escolhas que agravem ainda mais o quadro.

Por isso, consultamos um profissional no assunto para listar 10 coisas que podem diminuir a queda capilar. O Dr. Ademir C. Leite Júnior, que é médico e tricologista, adianta que “há muitos diagnósticos de queda capilar que são mais prontamente reversíveis quando o paciente tem um envolvimento no tratamento que o faz alterar hábitos que são nocivos para a saúde em geral”.

1. Reduzir o estresse

Boa parte dos pacientes que reclamam de queda capilar apresenta ou apresentou algum tipo de estresse que pode ter sido o causador do problema.

2. Ficar atento ao couro cabeludo

Caspa ou descamação, feridas, dor e coceira no couro cabeludo fazem parte dos sinais mais recorrentes entre os pacientes com queda de cabelo. Há casos em que a pessoa ainda apresenta esses sinais no momento do atendimento.

3. Manter a limpeza e a higienização do couro cabeludo

O receio de ver os fios caindo durante o banho é estranhamente uma causa para que algumas pessoas evitem lavar os cabelos. Isso é um paradoxo, uma vez que a higienização correta e rotineira colabora para a saúde capilar. Havendo um indicativo de perda acentuada de fios que seja percebida na lavagem, é preciso ir ao consultório para somar informações no diagnóstico.

Lavar os cabelos não potencializa a queda. Na verdade, quando os indivíduos deixam de lavar para evitar a percepção de queda que o banho causa, acabam deixando o couro cabeludo sujo por mais tempo. Esta sujeira, por si só, poderá agravar ainda mais a queda de cabelos.