Horóscopo semanal: previsão dos signos de 01 a 07 de maio de 2023

Nesta semana, o Sol em Touro faz conjunção com Urano e Mercúrio retrógrado. Isso sugere um período movimentado, com possíveis imprevistos e situações que geram atrasos. Vênus em Gêmeos faz quadratura com Netuno, indicando um momento delicado para as relações. A tendência é que algumas expectativas, mentiras e ilusões se façam presentes.

Marte em Câncer faz quadratura com a Lua e transita entre os signos de Libra e Escorpião. Esses movimentos afloram a sensibilidade, assim como a inclinação à irritabilidade e a ações impulsivas. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Nesta semana, haverá a possibilidade de se deparar com situações que mexam com os seus valores e com tudo aquilo que lhe traz segurança. Portanto, tente encontrar caminhos mais inovadores e que estejam alinhados com quem realmente é. Se possível, também evite negociações importantes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No ambiente familiar, você entrará em um novo período. Existirá a chance de encontrar maior equilíbrio e harmonia nas relações, bem como de deixar o seu lar mais belo e aconchegante. Contudo, apesar das boas energias, você poderá se frustrar com alguém ou com alguma mentira.

Touro

Os grandes movimentos tenderão a continuar nesta semana. Alguns assuntos não resolvidos deverão ressurgir para que possam ser finalizados e compreendidos. Ao longo desse processo, tenha cautela com os excessos. Afinal, poderá agir de forma precipitada e impulsiva.

A criatividade e a intuição estarão em alta. Logo, procure colocar em prática as ideias que surgirem, mas não se esqueça de agir com calma e senso de realidade. Por fim, você entrará em um período movimentado na vida social. Haverá o desejo de conhecer novas pessoas e lugares. Entretanto, procure ter cuidado com novas amizades, pois poderá se enganar com alguém.

Gêmeos