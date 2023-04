5 dicas de maquiagem para quem usa óculos de grau

Para algumas pessoas, os óculos de grau são de extrema importância para a saúde dos olhos. Mas saiba que eles não impedem ninguém de investir na maquiagem, inclusive para os olhos. A maquiadora Rosângela Bazalia comenta que algumas regrinhas ajudam muito no resultado da make. Confira!

1. Escolha da armação

Conforme explica Rosângela Bazalia, a conquista de um visual incrível começa pela escolha da armação dos seus óculos. “A armação não deve cobrir as sobrancelhas, é importante que essa área fique em evidência”, indica.

2. Cuidados com a cor

Um erro muito comum que acontece com quem usa armação colorida é querer combinar a cor do batom ou da sombra com os óculos. De acordo com a maquiadora, isso cria um look pesado. Uma dica para não errar é: se a sua armação for preta, varie à vontade nas cores da maquiagem. Agora, se sua armação for colorida, use batons em tons pastel.

3. Olho esfumado

Sim, é possível esfumar a sombra mesmo usando óculos. Apenas fique atenta à razão pela qual você usa óculos:

Pessoas com miopia

As suas lentes possuem o efeito de diminuir os olhos. Sendo assim, o ideal é usar sombras claras em tons alegres e lápis branco na linha d’água, para deixar os olhos maiores e iluminados.

Visão com hipermetropia

As suas lentes aumentarão os seus olhos. Nesse caso, o truque é usar sombras em tons escuros como o marrom e o preto. O lápis preto na linha d’água inferior é um superaliado para quem quer diminuir os olhos.