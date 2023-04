Veja como aproveitar roupas para criar looks de outono

O outono marca a transição do verão para o inverno. Por isso, apresenta características que lembram tanto os dias ensolarados quanto os cinzentos. Além disso, as folhas das árvores mudam de verde para uma variedade de tons, incluindo amarelo e castanho, que se misturam com laranja, vermelho e roxo.

Assim como no outono há uma paleta de cores, na indústria da moda também existem tons que ressaltam cada estação do ano. Segundo Anne Garcia, empresária ítalo-brasileira do segmento da moda, as cores que fazem mais sucesso no outono são o vermelho profundo, o malva violeta, o rosa fúcsia, o verde, o azul elétrico e bebê, o laranja e o marrom, além dos básicos preto e branco.

Peças em alta

Para a estilista e influenciadora, as peças que estão mais em alta no outono para as mulheres, já fazendo uma “pontinha” para o inverno, são: cintura marcada, blazers e calças oversized, além da camisa branca, suéter xadrez, all jeans e as peças que remetem aos anos escolares e à alfaiataria com cortes retos. Com relação aos tecidos, os mais indicados, segundo Anne Garcia, são os transparentes, couro, acetinado, seda, metalizados, paetês e jeans. “Esses são os maiores destaques nas passarelas”, destaca a empresária.

Sapatos para o outono

Com relação aos sapatos, a estilista recomenda botas, tênis e mocassim. “As botas estilo cowboy estão em alta, assim como as over the knee, ou seja, as que são acima do joelho, sejam elas justas ou mais largas na perna”, revela. “Tendo em vista que são sapatos mais fechados, são ideais para esta época do ano”, completa.

Opções masculinas

Para os homens, a estilista também destaca algumas tendências. “Os looks com toque escocês e calças largas estão em alta. O público masculino tem a possibilidade de ousar mais em seus looks. Aproveitem!”, alerta a estilista. “Outros destaques para eles são os ternos em todas as suas formas, inclusive as mais ousadas, casaco smoking, casaco longo e – para os mais atrevidos – tamanco. Isso mesmo! Tamanco!”, comenta Anne Garcia.