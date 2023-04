Prime Video contrata Cléber Machado para narrar Copa do Brasil

O Prime Video anunciou a contratação do narrador Cléber Machado para a transmissão da Copa do Brasil 2023. Ele fará sua estreia no próximo dia 11 e narrará um jogo por dia em 11, 12 e 13 de abril.

"Narrar os jogos da Copa do Brasil com exclusividade para o Prime Video é uma grande honra para mim”, diz Machado, em comunicado. “Estou extremamente feliz e empolgado em fazer parte deste time, viver um mundo vibrante e proporcionar aos espectadores a melhor experiência em transmissão de futebol. Vamos juntos nessa!”.

Recentemente, o serviço de streaming da Amazon renovou seu acordo com a Globo, que sublicenciou a competição, até 2026. Membros Prime no Brasil terão acesso a 54 partidas da Copa do Brasil 2023 — 18 a mais que na temporada anterior — sem custo adicional.

Entre as partidas, 40 delas serão transmitidas exclusivamente no Prime Video e outras 14 em coexclusividade com a Globo ou Sportv, cobrindo todas as etapas eliminatórias da Copa do Brasil.



