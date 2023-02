Mamma Bruschetta revela motivo que a fez ser demitida do SBT

Em entrevista ao podcast Inteligência Limitada, Mamma Bruschetta deu detalhes sobre o motivo que a fez ser demitida do “Show dos Calouros”, exibido no SBT entre os anos 1981 e 1996.

"Fiquei três anos com o Silvio no Show de Calouros, mas cometi uma gafe imperdoável. Eu fazia todo domingo [o programa] e tivemos aquelas férias do fim do ano. Justamente quando o programa ia voltar, uma pessoa do Paraná me contratou para fazer um evento numa rádio", disse.

"Era justamente no primeiro dia de volta. Aí falei: 'E agora, o que eu faço?'. Eu faltei", contou a apresentadora a Rogério Vilela, que comanda o podcast.

Quando retornou, Mamma perdeu o espaço como júri do programa. "Ou seja, me mandou embora com razão, né? Não teve nem explicação. Ele nem quis me ouvir. Mas ele sempre gostou de mim, tanto que outras vezes me convidou para ir ao programa, fiz outros quadros…", emendou.

Ela aproveitou a conversa para falar que era abordada por Silvio Santos para falar sobre sua sexualidade e gênero. "Ele perguntava: 'Afinal de contas, a senhora é homem ou mulher?'".

Mamma Bruschetta , por sua vez, questionava o apresentador: "'Silvio, se eu fosse homem, mudava alguma coisa do que você acha de mim? Se eu fosse mulher, mudava alguma coisa?'", questionando.



