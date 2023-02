Safadão esquece compra de carro de luxo e se assusta com cobrança

Wesley Safadão adquiriu carro de luxo e esqueceu da compra; cantor cearense estava gravando clipe com Zé Felipe e Virgínia quando recebeu ligação da concessionária

Wesley Safadão não lembrava que tinha adquirido um carro de luxo e foi surpreendido com a compra após receber uma ligação da concessionária. A situação inusitada aconteceu na terça-feira, 14, enquanto o cantor cearense se preparava para as gravações do seu novo clipe.

Safadão lembrou que havia comprado o automóvel após a sua equipe financeira entrar em contato informando que o carro estava pronto para ser buscado na concessionária. Avaliado em R$1,1 milhão, o músico comprou um Porsche ainda em setembro de 2022, mas só o recebeu nesta semana.

“Gente, sem brincadeira. Foi em setembro, outubro, sei lá quando comprei... Já tinha esquecido que tinha comprado o carro. Estava indo gravar o clipe, e o financeiro ligou e disse: 'seu carro chegou'. E eu disse: 'que carro? Nem comprei'. E ele: 'não, chegou o que você comprou no ano passado. Você já pagou? Vá lá ver seu carro’”, detalhou o músico.

Intitulada “Vacilão”, a nova música de Wesley Safadão terá parceria de Zé Felipe e DJ Igow. As gravações encerraram nesta quarta-feira, 15, e contou com a participação de Virgínia, esposa de Zé Felipe.



