Claudia Leitte: fã derruba árvore e outro sobe em trio elétrico

A cantora Claudia Leitte foi surpreendida por um fã que escalou o trio elétrico e por outro que derrubou uma árvore durante show em Guarulhos no Pré-Carnaval

O show de Claudia Leitte em um bloco de rua em Guarulhos (SP) foi marcado por situações inusitadas no último sábado, 11. Além de um fã ter feito uma árvore cair após subir nela, um homem escalou o trio elétrico da artista e deu um grande susto na cantora ao tentar abraçá-la e interromper a apresentação. Apesar dos acontecimentoss, ninguém ficou ferido.

Essa foi apenas a segunda vez na qual Claudia comandou o trio elétrico na festa de carnaval “Bloco Banda Bicha”. A primeira apresentação aconteceu em 2020. Neste ano, foram três horas de festa embaladas por hits como “Perigosinha”, “Baldin de Gelo”, “Extravasa” e faixas de seu EP de Carnaval, “Realverso - Lado A”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar da folia, houve momentos também de apreensão para o público e para a cantora. Um homem escalou uma palmeira e começou a se balançar nela. A árvore não aguentou a “agitação” e acabou caindo junto com o folião.

MEU DEUS? Um querido derrubando uma palmeira em pleno bloco de Claudia Leitte. pic.twitter.com/C33eWa44jt — Claudia Informa (@ClaudiaINFORMA) February 11, 2023

Em outro momento, um fã subiu no trio elétrico de Claudia Leitte e começou a abraçá-la. A cantora ficou aflita. “Calma, calma. Fique calmo. Eu quero que você beba uma água, certo? Relaxa. Você está bem? Você me cuspiu toda!”, disse. Na sequência, ela pediu para o público não repetir a atitude do homem.

A indústria fã ainda há de ser explicada. Que susto, hein, @ClaudiaLeitte? #BlocoBandaBicha pic.twitter.com/LDraiGgkTx — mundoleitte | Fan Account (@MundoLeitte) February 11, 2023

“Não façam isso, aqui é cheio de fio!”, acrescentou ao lembrar que no caminhão onde estava existiam fios que poderiam ferir alguém. Claudia Leitte segue a agenda de Carnaval na próxima quinta-feira, 16, em Salvador, quando fará a “Pipoca da Claudinha”. Ela continua a programação na capital baiana até a semana que vem, encerrando a agenda com o Bloco Largadinho no dia 21.



Tags