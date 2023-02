Carnaval 2023: rede lança esfihas alcoólicas; confira sabores

Catuaba, Piña Colada, Chevette e Caipirinha de Maracujá são os novos sabores das esfirras de maior franquia de comidas árabes do Brasil

Uma rede de fast food chamou a atenção nas redes sociais após divulgação feira nesta segunda-feira, 6, de novas esfirras para o Carnaval. A franquia lançou quatro sabores alcoólicas inspiradas em bebidas populares do Brasil.

Com vendas proibidas para menores de 18 anos, as esfirras estarão disponíveis agora também nos sabores "Catuaba", "Piña Colada", "Chevette" e "Caipirinha de Maracujá". Os produtos são de edição limitada e estão nos cardápios de todo o Brasil até dia 28 de fevereiro.

“No Habib’s somos motivados por criar experiências que juntem a galera para desfrutar os bons momentos da vida. E, quando conseguimos unir isso em torno de conversas sobre nossos produtos e criações, sabemos que estamos no caminho certo. E essa foi a ideia para esse lançamento, que busca enaltecer e celebrar o Carnaval com os amantes da folia e de bons drinks”, anuncia marketing do Habib’s.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quais os sabores alcoólicos de esfirras no Habib’s?

Catuaba: esfiha folhada com base, espuma e calda de catuaba

esfiha folhada com base, espuma e calda de catuaba Piña Colada: esfiha folhada com creme e espuma de piña colada, abacaxi em calda e coco queimado ralado

esfiha folhada com creme e espuma de piña colada, abacaxi em calda e coco queimado ralado Chevette: esfiha folhada com base e espuma de Chevette e açúcar cristal

esfiha folhada com base e espuma de Chevette e açúcar cristal Caipirinha de Maracujá: esfiha folhada com base, espuma e calda de maracujá

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags