BBB 23: Noite de sábado teve prova do anjo, big fone e dois emparedados

O sábado na casa mais vigiada do Brasil foi marcado por prova do anjo, castigo do monstro e Big Fone, que deu ao participante que o atendeu o poder de colocar duas pessoas no paredão.

Começando pela prova do anjo, que foi disputada apenas por Larissa, MC Guimê, Fred, Fred Nicácio, Cristian e Bruna. O desafio desta semana foi feito dentro de um labirinto, que consistia em cada participante encontrar seis embalagens que representavam lasanhas da marca patrocinadora.

Quando as lasanhas eram encontradas, os participantes precisavam montar a lasanha bolonhesa de acordo com o gabarito que foi disponibilizado a eles. Quem fizesse tudo em menos tempo, vencia a prova.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Realizando a prova em 106 segundos, Cristian se consagrou o terceiro anjo da Edição 2023 do Big Brother Brasil. Para o castigo do monstro, o brother escolheu Amanda e MC Guimê para cumprirem a dinâmica dos novelos de lã.

Já à noite, durante o programa ao vivo, a casa foi surpreendida com o Big Fone, que foi atendido pela sister Tina Calamba. Ao atender, ela recebeu a missão de emparedar dois participantes, e a analista de marketing escolheu Domitila Barros e Gabriel Santana.



Sobre o assunto BBB 23: Cristian fala em flertar com Paula por estratégia de jogo

Tags