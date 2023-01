Sexta-feira 13: veja origens, significados e superstições da data

Sorte, azar e superstições dividem as crenças que envolvem a sexta-feira 13; descubra a origem e a opinião de especialistas sobre a data

Parte da mitologia presente em livros e filmes, a “Sexta-feira 13” é cercada de mistérios e contradições relacionadas à sua origem e seu significado. Muitas superstições envolvem a data, que é conhecida por ser uma data que remete ao mau agouro. Mas, enquanto para alguns é um dia de azar, para outros é um momento de prosperidade e renovação de ciclos.

Sexta-feira 13: veja as diferentes origens

Sexta-feira 13 para a Igreja Católica

Na cultura ocidental, a igreja cristã associa o número 13 e o dia de sexta-feira ao azar por causa da morte de Jesus Cristo, que aconteceu em uma sexta-feira. Um dia antes da crucificação, aconteceu a santa ceia com seus 12 discípulos, totalizando 13 pessoas na refeição. Porém, entre eles, estava Judas, o traidor segundo a bíblia.

“Na visão do catolicismo, a sexta-feira era considerada o dia de morte dos ladrões da época. Por esse motivo, Jesus — que era conhecido pelos poderosos como uma pessoa ruim — foi crucificado e executado ao lado de dois ladrões nesse dia da semana”, explicou a psicóloga Silvana Costa em entrevista ao O POVO.

Sexta-feira 13 para a mitologia

A mitologia nórdica narra que Deus Odin fez um banquete com 12 outras divindades e não convidou Loki, deus da discórdia e do fogo. A confusão gerada por esse motivo resultou na morte de um dos convidados para o jantar. Ficando assim a superstição de que o encontro com 13 pessoas termina em tragédia.

Além disso, outra explicação envolve a Frigga, esposa de Odin e deusa da fertilidade.

"À medida que a religião cristã avançou e essas divindades continuavam existindo, a deusa passou a ser vista como um demônio ou uma bruxa. Então, a sexta-feira, que era um dia social de Frigga, passa a ser um dia demonizado para o cristianismo”, pontuou o professor do Instituto Federal do Mato Grosso (IFMT) e doutor em História ao O POVO.



Sexta-feira 13 para a história



Há ainda uma teoria da conspiração que associa a sexta-feira 13 à monarquia francesa. Isso porque o rei Felipe IV, ao se sentir ameaçado pela influência da Igreja no país, tentou fazer parte dos Cavaleiros Templários, sem sucesso. Sem aceitar o fato, o rei ordenou que perseguissem templários em uma sexta-feira, dia 13 de outubro de 1307.

Sexta-feira 13 para a numerologia

A numerologia, em divergência aos demais, tem o número 13 com uma representação positiva. Para ela, o número 1 simboliza independência e coragem, enquanto o 3 significa otimismo, entusiasmo e leveza.

Quando os dois são somados, resulta no 4, número da estabilidade e concretização de sonhos.

Vírus “Sexta-feira 13” para computadores

Quando a Internet ainda "engatinhava", o vírus intitulado “Sexta-Feira 13” ou “Jerusalém” foi desenvolvido. Ele se espalhava por meio de disquetes, CD-ROM e anexos em e-mails, sendo projetado para se disseminar pelos computadores no ano seguinte, em 14 de maio de 1988, em homenagem à celebração do 40º aniversário da criação do estado judeu.

Para a ativação do vírus ser efetuada, bastava que o calendário do computador marcasse sexta-feira, 13. Segundo a psicanalista Silvana Costa, a partir disso, todos os programas e arquivos utilizados eram infectados e excluídos.

Já para eliminar o vírus, o recomendado na época era manter o sistema operacional e as soluções de segurança ativados, não abrir e-mails de origem desconhecida. Alguns especialistas chegaram a recomendar que os usuários alterassem a data do PC da sexta-feira, 13, direto para o sábado, 14, assim o código não seria ativado.

“Anos depois, com a chegada do Windows e o desenvolvimento de soluções de segurança mais eficientes, o 'Sexta-Feira 13' teve fim”, concluiu Silvana. (Colaboração de Bruna Lira)

