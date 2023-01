Nicole Bahls faz ensaio com "bebês macacos" que ganhou do marido

Nicole Bahls ganhou filhotes de macacos como presente do marido e fez um ensaio fotográfico "newborn" dos animais

A atriz e modelo Nicole Bahls, de 37 anos, ganhou como “presente” do marido dois filhotes de macaco. Em comemoração, a artista fez um ensaio fotográfico dos bebês.

Já tutora de cinco cachorros, a modelo e o marido Marcelo Viana agora também se declaram “pais” de dois filhotes de macaco. "Eles são dois bebezinhos que mudaram a minha vida. Tenho que levantar para dar mamadeira a noite toda. Estou me sentindo uma verdadeira mãe", afirmou Nicole.

Os primatas vivem com o casal em uma mansão em Itaboraí, região metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo a atriz, a criação desses animais não fere nenhuma diretriz do Ibama.

"Os dois nasceram em um criador e são microchipados. Se não tivesse tudo certinho, eu não iria ficar. Não quero ser presa e virar a Xuxeta da vida real (risos). Marcelo sabia que eu tinha esse sonho e fez essa surpresa especial para mim", destaca.

Opinião de especialista

Robério Freire Filho, primatólogo pós-doutorando da Universidade Federal do Piauí (UFPI), conversou com Vida&Arte sobre a criação de macacos em cativeiro. Segundo ele, a prática é perigosa devido ao risco de agressividade do animal ao amadurecer.

“De modo geral, os macacos são muito sociáveis e vivem em grupos grandes, sempre interagindo um com o outro. Quando uma pessoa adquire um animal desses, ela não consegue dar a mesma atenção que ele requer. Então, muitas vezes ele fica depressivo ou muito agressivo por serem criados presos”, afirma.

Robério explica que a questão da agressividade dos animais está relacionada à puberdade desses animais: “O animal geralmente é adquirido ainda bebê e ele realmente se comporta bem entre humanos porque acaba associando à família. Só que, na puberdade, ele vai querer ser o líder daquele grupo e a forma como ele vai fazer isso é por meio da força, ele vai ficar agressivo. É natural da espécie”.

O especialista afirma que é “complicado” tratar esses animais como “pet” e cita também a questão das zoonoses, doenças que o humano pode passar a outras espécies, como o macaco. “Existe a hepatite, a herpes, que são letais para espécies de primatas não-humanos, enquanto para a gente o vírus é simples.

Manter esses animais em cativeiro é um grande problema e a Sociedade Brasileira de Primatologia (SBPr) se coloca totalmente contrária a isso. O contato direto com o ser humano é um grande problema.



