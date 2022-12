Juliette: show no Nordeste dá prejuízo de R$100 mil, diz jornal

Desde que venceu o BBB 21, Juliette está apostando na carreira de cantora. Com faixas de diferentes gêneros e colaborações com artistas famosos, como Alok e Luis Fonsi, a paraibana até lançou uma turnê nacional, mas nem todas as apresentações foram sucesso de bilheteria. Um empresário teria contratado o show de Juliette no Nordeste, mas acabou tendo prejuízo após não atingir a quantidade de pessoas esperada.

De acordo com o jornalista Ricardo Feltrin, o empresário teria contratado Juliette por R$130 mil e o espaço onde aconteceu a apresentação tinha capacidade para 5 mil pessoas, mas somente 1.500 ingressos foram vendidos, causando um prejuízo de R$100 mil. O empresário ainda teria dito que o resultado não foi pior devido aos patrocinadores e parceiros do evento.

Segundo o jornalista, o financiador do show teria investido o dinheiro acreditando em um retorno satisfatório, considerando os mais de 30 milhões de seguidores que Juliette acumula no Instagram.

A matéria de Feltrin ainda diz que a cantora teria uma equipe de 30 pessoas e que todos ficaram hospedados em um hotel de luxo, o que deixou a contratação ainda mais cara.

