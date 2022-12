Luisa Sonza declara ter medo de namorar: "Sou traumatizada"

A cantora Luisa Sonza compartilhou com seus seguidores a vontade de estar em um relacionamento sério. “Quero namorar… Mas sou traumatizada”, escreveu a artista em seu perfil no Twitter na terça-feira, 27.

Casada com Whindersson Nunes de 2018 a 2020, o relacionamento da cantora com o humorista foi marcado por várias polêmicas que duraram até mesmo após o fim do matrimônio. Em 2021, Luisa engatou um namoro com o cantor Vitão, terminando no mesmo ano.

Na publicação, alguns seguidores responderam o tuíte da cantora com cantadas e ironias. “Tbm quero bora Luísa?”, escreveu um fã, enquanto outros marcaram famosos como Whindersson, Bianca Andrade e Xamã.

Vamos. — joão paulo pereira.(@jpereirapro) December 27, 2022

