Memes 2022: bote um cropped e relembre os melhores do ano

Os memes, conteúdo geralmente de caráter humorístico, fizeram sucesso na internet em 2022. O ano de Copa do Mundo e eleições presidenciais rendeu as mais variadas situações para o público brasileiro, valendo até brincadeiras com o remake da novela Pantanal.

Relembre os melhores memes das redes sociais em 2022

Do Twitter ao Instagram, a comunidade brasileira fez questão de compartilhar vídeos, imagens e até músicas que se destacaram na web. É hora de reagir, botar um cropped, e lembrar os conteúdos virais do ano.

Acorda, Pedrinho

A canção da banda Jovem Dionísio se transformou em um viral no TikTok e no Instagram, marcando o seu espaço como meme em 2022 graças ao trecho: “Acorda, Pedrinho / Que hoje tem campeonato / Vem dançar comigo / Vai ver que eu te esculacho.”

Em seu período de maior sucesso, “Acorda, Pedrinho” alcançou o topo da plataforma Spotify no Brasil e chegou ao Top 50 Global, desbancando a posição de grandes artistas internacionais como Drake.

O “Pedrinho” que precisava acordar era um frequentador do Bar do Dionísio, local de encontro entre os membros da banda curitibana que até inspirou o seu nome (Jovem Dionísio). O senhor tinha o costume de dormir entre as partidas de sinuca e acabou virando tema para a música viral.

“Bora, Bill!”

A narração de um jogo de futebol em Croatá, interior do Ceará, ganhou tons de humor quando o locutor decidiu chamar a atenção de um dos moradores, Bill Morais. Os gritos de “Bora Bill, bora mulher do Bill, bora filho do Bill”, foram compartilhados pelos internautas ao redor do Brasil.

Luva de Pedreiro

A sensação das redes sociais também está ligada ao futebol. O jovem Iran Ferreira se inspirou nos jogadores europeus, que usavam luvas no inverno, e adaptou o acessório para um utilizado por pedreiros nas construções.

Ao lado do bordão “Receba!”, os vídeos gravados pelo “Luva de Pedreiro” chamaram a atenção de grandes nomes do esporte, como Neymar e Gabigol, além do filho do jogador português Cristiano Ronaldo e o próprio fundador do Facebook, Mark Zuckerberg.

“Reage, bota um cropped”

A jovem Maria Gabriela Gomes, 22, compartilhou no Twitter o conselho da irmã da velha. Após notar que Gabriela chorava por um rapaz que a dispensou, ela soltou o bordão que seria compartilhado por milhares de internautas: “VAI MULHER REAGE BOTA UM CROPPED” (sic).

“Freeza, por que você matou o Kuririn?”

A cena entre dois personagens do anime Dragon Ball Z virou meme quando os criadores de conteúdo PJ Chavozinho e Fabuloso Nunes, naturais do estado de Amapá, dublaram o áudio feito pelo influenciador digital Júnior Caldeirão para replicar o embate, transformando em videoclipe.

Jade Picon e Naiara Azevedo no BBB

As duas participantes do Camarote renderam várias cenas engraçadas para o público do reality show. Entre a seleção de memes, Naiara Azevedo aparece descalça, pisando em uma barata, e, em outro momento, comendo com a boca aberta.

A influenciadora Jade Picon virou meme entre os internautas por não saber fazer trabalhos domésticos, inclusive varrer a casa.

Os dois varrendo a cozinha e o Paulo implicando KKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/fv4RRjPJBT — lore (@lorenagolucci) February 1, 2022

Pantanal

O remake de 2022 da novela Pantanal, sucesso na década de 90, repetiu o feito de sua antecessora e virou fenômeno de audiência. Os memes, é claro, não demoraram a aparecer, incluindo a imagem da atriz Alanis Guillen como Juma Marruá ao lado da expressão “querimbora”, repetida pela personagem.

Isabela Boscov

A crítica de cinema Isabela Boscov e o seu canal no YouTube viralizaram no TikTok com as frases “eu achei tão bobo, achei tão sem graça", "eu imediatamente tenho crise de ansiedade" ou “É inovador e revolucionário?”, também repetidas pelos usuários do Twitter.

Debate presidencial

Os debates à presidência renderam memes nas redes sociais aos vários candidatos reunidos. O destaque fica para a interação entre os presidenciáveis Soraya Thronicke (União Brasil) e Padre Kelmon (PTB).

“O senhor é um padre de festa junina", provocou Soraya durante o debate.

‘Meu Deus, meu senhor, me ajuda, por favor’

“Meu Deus, meu senhor, me ajuda, por favor”. A origem desse meme foi retirada do fundo do baú e representou grande parte dos usuários das redes sociais.



De um videogame lançado no ano 2000 para Windows, o jogo Stupid Invaders conta a história de aventura dos aliens que têm a nave espacial danificada e por isso procuram por socorro em uma casa abandonada.



Meme Meu Deus, meu senhor, me ajuda, por favor (Foto: Reprodução/TikTok)



Patriota do caminhão

O resultado das eleições presidenciais acabou em atos antidemocráticos favoráveis ao golpe de estado do presidente Jair Bolsonaro (PL). Os eleitores de Bolsonaro se recusaram a aceitar a derrota do incumbente e começaram bloqueios nas rodovias.

Um motorista de caminhão furou o bloqueio e a tentativa de impedir a sua passagem virou meme compartilhado entre os internautas. O “Patriota do Caminhão” ficou pendurado no veículo e se recusou a descer por algum tempo.

Mascote da Copa do Mundo 2022

O mascote La’eeb, representante do país-sede da Copa do Mundo, o Catar, virou piada entre os brasileiros no Twitter durante a abertura do Mundial.

O personagem recebeu apelidos como “fantasminha” e “tapioca homofóbica”, este fazendo referência à intolerância contra a comunidade LGBTQIA + do país.

