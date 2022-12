Casimiro se casa em igreja no RJ; veja como foi

Cerimônia havia sido adiada em novembro, após Casimiro ter testado positivo para a Covid-19. Casal vascaíno trocou alianças com o símbolo da cruz de malta

Juntos há 10 anos, o streamer Casimiro e Anna Beatriz Lima subiram ao altar nesta segunda-feira, 19. Cercado por amigos e familiares, o casal trocou alianças e juras de amor eterno em uma cerimônia religiosa, realizada na Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, no Rio de Janeiro.

Por meio de uma foto bem descontraída ao lado de sua esposa, Casimiro anunciou que está casadíssimo para seus seguidores. "Casei, po", escreveu na legenda da publicação compartilhada em sua conta pessoal no Instagram.

No Twitter, o casório está entre os assuntos mais comentados, alcançando a marca de mais de 60 mil tweets.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A saída da igreja, enfim casados, com direito a bitoquinha para consolidar o amor eterno



Felicidades aos noivosss Casimiro e Anna Beatriz, que espetáculo de casamento pic.twitter.com/qv1FuLN3NM — mel (@meakemi_) December 19, 2022

Aliança com Cruz de Malta do Vasco: Casimiro "meteu essa"

Entre as felicitações e elogios, os internautas vibraram ao perceberem que a aliança do casal possui a Cruz de Malta, símbolo do clube de futebol Vasco da Gama, time pelo qual os noivos são apaixonados.

"Muito louco pensar que a história do Cazé e da Anna Beatriz começou com a paixão pelo Vasco, e hoje tá eternizada na aliança dos dois", escreveu um internauta. "O Casimiro é sensacional. Ele tá usando um anel com a Cruz de Malta, mané. Ele meteu essa!", tuitou um outro.

CONHEÇA Casimiro: streamer de Twitch e YouTube, torcedor do Vasco é fenômeno na web

Casimiro e Beatriz: casamento adiado

O casal passou por um momento delicado antes de, finalmente, receberem as bênçãos divinas. Em 17 de novembro, Casimiro testou positivo para Covid-19, e teve de adiar o casamento que estava marcado para o dia 19 do mesmo mesmo.

O adiamento da cerimônia foi comunicado por meio de suas redes sociais. Na ocasião, o streamer chegou a brincar com a situação, anunciando um falso término.

"Estou passando aqui para fazer um comunicado não muito feliz. Meu casamento que seria agora, no dia 19, sábado, não vai acontecer. Infelizmente eu e a Anna Beatriz terminamos", disse Cazé antes de contar o verdadeiro motivo.

"O meu casamento, que seria agora dia 19 [de novembro], não vai acontecer. Ontem eu testei positivo pra Covid e uma decisão nossa, que foi muito doída, mas foi melhor pra todo mundo, pra saúde dos convidados ... a gente decidiu adiar esse casamento provavelmente para o mês que vem. É melhor que eu avise por aqui do que saia em algum site antes, com alguma matéria caça-cliques", finalizou a explicação.

Sobre o assunto Diogo Defante: quem é o repórter de Casimiro que está no Catar

Casimiro x Casemiro: streamer e jogador são confundidos na Copa

Casimiro repudia montagem falsa e reitera apoio a Lula; Flávio pede desculpas

Tags