Travessia: que horas começa hoje (15/12), resumo e onde assistir

A Rede Globo exibe hoje, quinta-feira, 15 de dezembro (15/12), o 59º capítulo da novela Travessia, produção que substitui Pantanal. Com cerca de 150 capítulos, a trama escrita por Glória Perez e sob a direção artística de Mauro Mendonça Filho, reúne nomes consagrados nas telinhas, mas também conta com rostos novos, como o da Ex-BBB e influenciadora Jade Picon.



Conhecida por abordar temas desafiadores na sociedade, o novo folhetim da autora trará o impacto da tecnologia na vida das pessoas, além de uma série de dramas humanos que acontecem no cotidiano: encontros, desencontros, amores e decepções.



CONHEÇA o enredo, elenco e personagens de Travessia, nova novela das 9 da Globo



Travessia: que horas começa hoje (15/12) e horário

A novela Travessia é exibida na TV aberta pela Rede Globo. Hoje, quinta, 15 de dezembro (15/12) a transmissão começa às 21 horas e 20 minutos (horário de Brasília), logo após o Jornal Nacional.

Para assistir a telenovela de forma online, é necessário acessar o serviço de streaming da emissora, o Globoplay. Após realizar o cadastro na plataforma, os usuários podem ver a programação ao vivo sem custo algum, ou seja, de forma gratuita.

Travessia: resumo do 59º capítulo da novela

De acordo com a sinopse disponibilizada pela Rede Globo, Guerra e Moretti desviam os olhares um do outro. Helô pergunta a Stenio se Moretti não lhe contou que atropelou uma pessoa pensando que fosse Oto.

Talita e Gil observam Guerra flertando com Silene. Oto marca um encontro com Rudá e pede para o garoto não contar nada a ninguém. Dante dá seu depoimento para a psicóloga no processo de guarda de Tonho.

Sara conta a Dante que descobriu onde Moretti mora. Laís e Monteiro estão preocupados com Theo e pedem ajuda a Isa. Moretti avisa para um empresário não contratar Oto. Brisa vai até a casa de Ari.

