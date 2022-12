Michael B. Jordan se torna proprietário de clube da Premier League

O ator se tornou um dos sócios do time Bournemouth em um investimento milionário

Conhecido por sua atuação em Pantera Negra, o ator Michael B. Jordan se tornou, nesta terça-feira, 13, o novo coproprietário do clube Bournemouth, que disputa o campeonato inglês Premier League. O investimento para a compra foi de quase R$ 1 milhão de reais.

Jordan, que além de ator é produtor e diretor de cinema, fez a sua primeira compra em associação esportiva com essa negociação. Ao empresário Bill Foley, o artista fez o investimento de 120 milhões de libras (aproximadamente R$ 782 milhões), segundo informações da imprensa local.

Mas esse não é o primeiro empreendimento do ator. Aos 35 anos, Michael B. Jordan também é fundador e proprietário do time de hóquei Vegas Golden Knights. Além disso, ele é dono 100% da equipe de futebol Black Knight Football Club, que representa a Academia Militar dos Estados Unidos no futebol universitário.

Bournemouth emitiu um comunicado afirmando que o empresário Foley assumirá a presidência e estará presente na próxima disputa da equipe contra o Crystal Palace, no dia 31 de dezembro.

Em nota publicada nas redes sociais, Bill Foley afirma: "Tenho um enorme respeito pela paixão e apoio os shows da comunidade de Bournemouth por este clube e acredito que a conexão com a comunidade é a base para o sucesso de qualquer equipe esportiva".

"Vamos seguir em frente com uma abordagem de 'sempre avançar, nunca recuar' que definiu todos os meus esforços”, finalizou o empresário que destacou também que está trabalhando com “as melhores mentes do futebol”.

