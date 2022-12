Entrevista de Claudia Raia a jornalista viraliza; saiba tudo

A atriz Claudia Raia apareceu em um evento nesta segunda-feira, 12, e, durante uma conversa com a imprensa, a famosa deu uma resposta atravessada a um jornalista, sendo duramente criticada posteriormente.

O repórter perguntou se ela já tinha revelado o nome do bebê que está esperando aos 55 anos. Chocada com o questionamento, a artista, então, deu uma resposta com grosseria na frente de todos que estavam no local.

"Já, você não acompanhou? Deu na Ana Maria Braga, só você que não sabe. Jornalista, né amor, tem que saber! O mundo sabe! Luca é o novo Enzo. Você não ouviu falar?", comentou.

O jornalista, visivelmente incomodado com a resposta, pediu desculpas e alegou que não assistiu o programa matinal da Globo, mas a atriz continuou a responder de forma ríspida. Nas redes sociais, diversos seguidores ficaram chocados com a deselegância da famosa.

"Acho que ela saiu de casa e esqueceu a personagem da educação. Que grosseria", escreveu um seguidor. "A fama da segunda gravidez subiu para a cabeça e esqueceu a humildade", opinou outro internauta. (Correio)



Vídeo: assista à entrevista de Cláudia Raia

Jornalista comenta resposta de Claudia Raia

O jornalista Renan Pereira participou do programa Fofocalizando, do SBT, e contou sua versão do fato.

“Fui no evento por conta da Gisele (Bündchen), que não está sempre no Brasil. Não recebi os nomes de quem estaria. Claudia Raia, Glória Pires, Sasha.... Elas chegaram de surpresa e não teve como preparar a pauta para entrevista-las".

E continua: "A gente, que cobre variedades, escreve sobre muitas coisas, como saúde, comportamento, então não dava para saber se ela já tinha divulgado o nome. Ali era uma oportunidade para ela falar. Não dá para cobrir tudo, saber de tudo, nem ficar pesquisando no Google".

Sobre o encontro com Claudia Raia, Renan lembra: "Perguntei de forma muito educada se ela já tinha escolhido o nome e ela foi muito deselegante. Eu achei muito deselegante, por mais que tenha esse tom de ironia. Eu jamais iria enfrenta-la, eu respeitei o momento dela. Outra coisa foi que eu não divulguei isso, quem divulgou foi a repórter que estava do meu lado. Ou seja, a situação foi tão constrangedora que uma outra pessoa percebeu”.

Confira nota oficial de Claudia Raia

Antes de falar com Renan, Chris Flores pediu ainda que Gabriel Cartolano lesse o comunicado enviado pela assessoria de Claudia Raia, que diz: "tenho o maior respeito pela imprensa e pelos jornalistas, que sempre me acompanharam nos meus 40 anos de carreira. Aquele foi um momento de brincadeira na chegada do evento, onde atendi toda imprensa presente. O vídeo foi editado e passou uma impressão equivocada. Sempre cultivei uma ótima relação com fotógrafos e jornalistas e seguirei assim".

