Atriz posa de biquíni e é criticada por pelos na virilha

A atriz Bruna Linzmeyer foi atacada nas redes sociais após publicar foto em que estava de biquíni e seus pelos da virilha e axila aparecem. A postagem foi logo após a atriz catarinense participar do Circuito Rei e Rainha do Mar, evento esportivo realizado no último domingo, 11, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Na publicação, seguidores dão opiniões divididas sobre os pelos de Bruna. “Gente, pelo é normal, todos nós temos. Eu só tiro pq coça demais e incomoda, agora se ela se sente bem com os dela, deixa ela expressar a vontade dela. Importante ser feliz, não tá matando ninguém, povo chato”, escreveu uma seguidora, apoiando a atriz.

“Credo”, comentou outro usuário, discordando da “exposição” da atriz.

Bruna Linzmeyer já foi atacada anteriormente por sua sexualidade e posições políticas. A atriz de 30 anos é conhecida por seus papéis na Rede Globo, como a protagonista de “Meu Pedacinho de Chão”, de 2014, e na recente participação em “Pantanal”, de 2022.



