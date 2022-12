"Tubarão, te amo": Patrícia Poeta e Manoel Soares dançam o hit

Mais novo hit da internet, "Tubarão, te amo" conquistou os apresentadores do programa "Encontro", da Rede Globo

Movimentando a manhã desta sexta-feira, 9, Patrícia Poeta, Manoel Soares e Tati Machado animaram o público do “Encontro” ao dançar o hit do momento “Tubarão, te amo”. Acompanhados de MC Ryan SP e DJ Lk, donos do sucesso que vem ganhando a internet, os apresentadores caíram na dança que virou viral nas redes sociais.

"Que a gente tenha muitas dancinhas, do pombo, da mãozinha.. Falando em dancinha, estamos muito bem acompanhados com o MC Ryan e Lk. Vocês vão ensinar a gente a dançar hoje?", falou Patrícia Poeta, convidando os músicos para o palco do programa matinal da Rede Globo.

A música, que está entre as mais usadas no Tiktok há meses, tem autoria de Tchakabum, DJ LK da Escócia, MC Ryan SP e é uma nova versão da clássica canção “Tesouro De Pirata (Onda Onda)”, do grupo Tchakabum, lançada em 2003. “A gente não imaginava esse sucesso, estava falando para eles agora, estou na Globo”, declarou Lk durante o “Encontro”.

Leia também | Mc Carol diz que uso de sua voz em "Tubarão Te Amo" não foi autorizado



Confira o momento:

